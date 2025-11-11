Costco ordena el retiro masivo de su Prosecco Kirkland

La empresa Costco anunció el retiro de más de 940,000 botellas de su marca Kirkland Signature Prosecco Valdobbiadene , advirtiendo que la bebida espumosa podría suponer un riesgo para los consumidores.

El retiro se produce luego de un comunicado de prensa de la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC, por su traducción del inglés), que informó que el fabricante del prosecco, F&F Fine Wines International Inc., ha recibido al menos 10 informes de botellas rotas o quebradas, provocando una lesión por laceración.

El prosecco se vendía en botellas verdes con lámina morada y etiqueta morada que decía "Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG", a un precio aproximado de 8 dólares.

Qué deben saber los consumidores

La CPSC recomienda a los clientes que hayan comprado el producto no intentar abrirlo, y colocarlo en toallas de papel o bolsa de plástico antes de desecharlo. Las botellas se vendieron en tiendas Costco de Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Minnesota, Montana, Dakota del Norte, Nebraska, Ohio, Dakota del Sur y Wisconsin entre abril y agosto de 2025.

El código universal del producto es 196633883742 y el número de artículo de Costco es 1879870.

La bebida se fabrica en Italia bajo el nombre comercial Ethica Wines.

Cabe recordar que Costco retiró el mismo producto en septiembre, cuando indicó que las botellas podrían romperse incluso antes de abrirse. No se especificó entonces si se habían reportado lesiones, pero pidió a los consumidores no devolver el producto a las tiendas y, en su lugar, desecharlo de forma segura.

“Deben desecharla inmediatamente envolviéndola en papel absorbente y colocándola en una bolsa de plástico antes de tirarla a la basura para evitar el riesgo de roturas. Recibirá un reembolso completo del precio de compra al devolver esta carta a su tienda Costco más cercana”, explicó la compañía en el comunicado para la fecha.