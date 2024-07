Campeón vs campeón: Así quedaron definidas las semifinales de la Eurocopa 2024

Este sábado 6 de julio quedaron completamente definidas las semifinales de la Eurocopa 2024, esto luego de los resultados que se cosecharon en los juegos entre España vs Alemania, Portugal vs Francia y los cotejos entre la selección de Inglaterra contra Suiza y el Países Bajos vs Turquía.

Fue justamente este primer sábado del mes de julio, que la UEFA conoció a las cuatro mejores selecciones de esta edición de la Eurocopa, la cual se está disputando en suelo alemán desde hace varias semanas.

Por ello, con la finalidad de que conozcas quiénes y cuándo se jugarán las semifinales de la Eurocopa 2024 , a continuación te daremos a conocer los resultados y las llaves finales de esta fase del torneo de selecciones más importante de la UEFA.

¿Cómo quedaron los cuartos de final de la Eurocopa 2024?

Fue el pasado viernes 5 de julio que se disputaron los primeros dos duelos de los cuartos de final de la Eurocopa 2024, en las cuales se enfrentaron España vs Alemania y la Portugal de Cristiano Ronaldo contra la Francia de Kylian Mbappé.

En el primer enfrentamiento los locales, Alemania, perdieron en tiempos extra contra la selección española comandada por Luis de la Fuente. El cotejo terminó con un marcador de 2-1 en tiempos extra, esto tras el empate a 1-1 durante los primeros 90 minutos del compromiso.

De igual forma, el Portugal vs Francia no se pudo definir dentro de los primeros 90 minutos del compromiso, incluso el cotejo se tuvo que cerrar por los lanzamientos de tiros penal. Dentro de esta instancia, Joao Félix erró su cobro para darle el pase a la siguiente ronda a los franceses.

De igual forma el Inglaterra vs Suiza se tuvo que definir por la tanda de penales, en la cual Manuel Akanji erró su cobro para costarle la derrota a los suyos. En cuanto al Países Bajos vs Turquía, los de la Naranja Metálica lograron vencer a los turcos por un marcador de 2-1 en el tiempo regular.

¿Cómo se jugarán las semifinales de la Eurocopa 2024?

Con los resultados antes mencionados, las semifinales de la Eurocopa 2024 quedaron de la siguiente manera:



España vs Francia: el 9 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México

Países Bajos vs Inglaterra: el 10 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México

