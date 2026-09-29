Canelo Álvarez ya tiene rival, fecha y escenario para su próxima pelea

¡La espera terminó para los amantes al boxeo! Saúl “Canelo” Álvarez ya tiene fecha, rival y sede confirmados para su próxima pelea, después que su regreso al ring fuera aplazado de la fecha, originalmente prevista para septiembre .

¿Contra quién pelea Canelo Álvarez? El pugilista mexicano enfrentará al francés Christian Mbilli durante un combate programado para este mismo 2026.

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¿Cuándo y dónde peleará Canelo Álvarez?

La pelea de Canelo Álvarez está programada para el 31 de octubre de 2026, en Riad, Arabia Saudita, de acuerdo con información difundida recientemente sobre la función. Una pelea con la que se marcará el regreso del mexicano después de su enfrentamiento con Terence Crawford en septiembre de 2025.

Cabe decir que la fecha representa un cambio respecto del plan anunciado a inicios de este 2026, cuando se había informado que Canelo regresaría el 12 de septiembre en la ciudad de Riad para encabezar la función “Mexico Against the World”.

¿Quién es Christian Mbilli? Próximo rival de Canelo Álvarez

Christian Mbilli llega como un rival de gran interés para el boxeador mexicano, ya que el francés permanece invicto y tendrá la oportunidad de disputar un combate de alto perfil ante uno de los nombres más reconocidos del boxeo mundial.

El regreso de Canelo también tendrá como contexto su derrota ante Crawford, por decisión unánime, en septiembre de 2025. Ahora la atención estará puesta en la preparación de ambos pugilistas y en lo que pueda ocurrir el 31 de octubre en Riad, ¿podrá Canelo volver a imponer su experiencia en una nueva gran noche de boxeo?

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