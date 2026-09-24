Con España como la actual campeona del mundo tras coronarse frente a Argentina, el fútbol de selecciones regresa por las siguientes dos semanas con actividad alrededor del mundo.
Algunos encuentros serán emotivos para diferentes selecciones como Argentina, Portugal y México. Por ello, aquí en adn Noticias te traemos un recuento de los partidos imperdibles para esta Fecha FIFA.
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Cristiano Ronaldo va por la marca de mil goles
En estos momentos, el jugador portugués se encuentra en 979 goles oficiales en su carrera profesional. Por lo que en esta Fecha FIFA podría acercarse aún más al millar.
Cristiano Ronaldo y Portugal ya tuvieron su primer partido en esta Fecha FIFA luego de vencer 1-0 a Gales. Ahora, le restan otros tres enfrentamientos durante este parón:
- Noruega vs Portugal: domingo 27 septiembre
- Dinamarca vs Portugal: jueves 1 octubre
- Portugal vs Noruega: domingo 4 octubre
Debut de Rafa Márquez con la Selección Mexicana
Una nueva era se presenta para la Selección Mexicana con la llegada de Rafa Márquez al banquillo tricolor. El Kaiser tendrá cuatro partidos amistosos durante esta Fecha FIFA para comenzar su proceso rumbo al Mundial 2030:
- México vs Colombia: sábado 26 septiembre
- México vs Perú: martes 29 septiembre
- Estados Unidos vs México: sábado 3 octubre
- México vs Chile: martes 6 octubre
El adiós de Lionel Messi con Argentina
La albiceleste, subcampeona del mundo, tendrá un cierre de ciclo en esta Fecha FIFA. Lionel Messi jugará su último partido con la camiseta de Argentina el próximo martes 6 de octubre:
- Argentina vs Bolivia: miércoles 30 septiembre
- Argentina vs Burkina Faso: sábado 3 octubre
- Argentina vs Benín: martes 6 octubre
Partidos llamativos de la Fecha FIFA septiembre-octubre
Entre amistosos, eliminatorias y torneos locales, estos son algunos de los mejores encuentros para esta Fecha FIFA:
- Inglaterra vs España: sábado 26 septiembre
- Francia vs Italia: viernes 2 octubre
- Egipto vs Angola: viernes 25 septiembre
- Marruecos vs Ghana: domingo 4 octubre
- Grecia vs Países Bajos: jueves 1 octubre
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