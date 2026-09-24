Con España como la actual campeona del mundo tras coronarse frente a Argentina, el fútbol de selecciones regresa por las siguientes dos semanas con actividad alrededor del mundo.

Algunos encuentros serán emotivos para diferentes selecciones como Argentina, Portugal y México. Por ello, aquí en adn Noticias te traemos un recuento de los partidos imperdibles para esta Fecha FIFA.

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Cristiano Ronaldo va por la marca de mil goles

En estos momentos, el jugador portugués se encuentra en 979 goles oficiales en su carrera profesional. Por lo que en esta Fecha FIFA podría acercarse aún más al millar.

Cristiano Ronaldo y Portugal ya tuvieron su primer partido en esta Fecha FIFA luego de vencer 1-0 a Gales. Ahora, le restan otros tres enfrentamientos durante este parón:

Noruega vs Portugal : domingo 27 septiembre

: domingo 27 septiembre Dinamarca vs Portugal : jueves 1 octubre

: jueves 1 octubre Portugal vs Noruega: domingo 4 octubre

Debut de Rafa Márquez con la Selección Mexicana

Una nueva era se presenta para la Selección Mexicana con la llegada de Rafa Márquez al banquillo tricolor. El Kaiser tendrá cuatro partidos amistosos durante esta Fecha FIFA para comenzar su proceso rumbo al Mundial 2030:

México vs Colombia : sábado 26 septiembre

: sábado 26 septiembre México vs Perú : martes 29 septiembre

: martes 29 septiembre Estados Unidos vs México : sábado 3 octubre

: sábado 3 octubre México vs Chile: martes 6 octubre

¡DOBLE SESIÓN, DOBLE ESFUERZO! 🔥



Cuando el objetivo es grande, el trabajo no se detiene. ⚽



Así se vivió una jornada intensa de entrenamiento de nuestra Selección Nacional. 🎥 pic.twitter.com/EYDhsaYfv5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 24, 2026

El adiós de Lionel Messi con Argentina

La albiceleste, subcampeona del mundo, tendrá un cierre de ciclo en esta Fecha FIFA. Lionel Messi jugará su último partido con la camiseta de Argentina el próximo martes 6 de octubre:

Argentina vs Bolivia : miércoles 30 septiembre

: miércoles 30 septiembre Argentina vs Burkina Faso : sábado 3 octubre

: sábado 3 octubre Argentina vs Benín: martes 6 octubre

Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/7VVV2doDZP — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 31, 2026

Partidos llamativos de la Fecha FIFA septiembre-octubre

Entre amistosos, eliminatorias y torneos locales, estos son algunos de los mejores encuentros para esta Fecha FIFA:

Inglaterra vs España: sábado 26 septiembre

Francia vs Italia: viernes 2 octubre

Egipto vs Angola: viernes 25 septiembre

Marruecos vs Ghana: domingo 4 octubre

Grecia vs Países Bajos: jueves 1 octubre

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