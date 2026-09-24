Después de las grandes actuaciones que ha tenido durante el año, Isaac del Toro ya tiene la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El ciclista mexicano tiene la intención de representar al país en la máxima justa deportiva; sin embargo, el pedalista todavía debe cumplir con el proceso clasificatorio para conseguir un lugar.

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¿Qué necesita Isaac del Toro para ir a los Juegos Olímpicos 2028?

Una de las claves para que el mexicano pueda asistir a los JJOO está en el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El proceso de clasificación por países para la prueba de ruta toma en cuenta el ranking de naciones y el periodo de acumulación de puntos concluirá en octubre de 2027.

Actualmente, México aparece en el puesto 12 del ranking UCI por naciones, de acuerdo con información difundida sobre el proceso olímpico. Mantenerse entre los lugares 11 y 20 permitiría obtener dos plazas para la prueba de ruta masculina.

El desempeño de Isaac es relevante en este escenario debido a los puntos que aporta al ranking mexicano con sus resultados internacionales. Hasta la publicación de esta nota, del Toro ocupa el tercer lugar del ranking individual mundial de ruta.

CONADE apoyará el proceso de Isaac del Toro

Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), explicó que el ciclista tiene toda la intención de participar con México.

El funcionario señaló que Del Toro siente un fuerte vínculo con el país y que la CONADE está dispuesta a apoyarlo durante este camino.

“Es un tipo muy enfocado en entrenar. Tiene que presentar sus papeles, pero en el ámbito profesional lo tiene todo”, señaló Rommel Pacheco.

Con el gran nivel que ha demostrado a nivel internacional y manteniendo el ritmo, es muy probable que veamos a Isaac del Toro en los Juegos Olímpicos 2028.

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