Continúa la preparación de la Selección Mexicana en el nuevo proceso bajo el mando de Rafa Márquez luego de su debut con empate 1-1 frente a Colombia el pasado sábado 26 de septiembre.

Para esta ocasión, el combinado nacional viajó a Nueva Jersey, donde sostendrá su segundo encuentro de esta Fecha FIFA. Si no te lo quieres perder, aquí en adn Noticias te contamos a qué hora y dónde ver el México vs Perú.

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¿A qué hora es el partido México vs Perú?

La segunda prueba para los dirigidos por Rafa Márquez se jugará este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey.

El partido de México vs Perú comenzará a las 7:00 pm (tiempo de la CDMX).

¿Por dónde ver México vs Perú EN VIVO?

Si no te quieres perder este encuentro, el partido entre México vs Perú se podrá ver por Azteca 7 y en el sitio y la app de TV Azteca.

¡Por la victoria! 🔥⚽



Rafa Márquez buscará ante Perú su primer triunfo como director técnico de la Selección Mexicana.



Partido que se disputa desde Nueva Jersey y que puedes disfrutar en nuestra pantalla COMPLTAMENTE GRATIS. 👇



MÉXICO VS PERÚ 🇲🇽🆚🇵🇪

📅 ⁣⁣⁣ESTA TARDE⁣⁣

🕘… pic.twitter.com/p4h8KQA1RC — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 29, 2026

Últimos enfrentamientos México vs Perú

El primer enfrentamiento entre mexicanos y peruanos fue en 1952, en aquel entonces, los sudamericanos se quedaron con el triunfo 3-0 ante el tricolor, en partido correspondiente al Campeonato Panamericano.

La última vez que se vieron las caras, fue rumbo al Mundial de Qatar 2022 en partido amistoso. Ese partido lo ganó la Selección Mexicana por la mínima.

¿Sabías qué? 📚🤓



México solamente perdió uno de los últimos 10 partidos amistosos contra Perú; en esa racha, el combinado tricolor ganó cinco y empataron en cuatro ocasiones. 🇲🇽 🆚 🇵🇪



Presentado por @MarriottBonvoy 🫡



* Publicidad para México pic.twitter.com/9OD3Ve81sy — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 29, 2026

En todas las competencias, México y Perú se han enfrentado en 29 ocasiones. El balance está a favor de la Selección Mexicana con 12 victorias, por nueve triunfos de Perú y ocho empates.

Para este encuentro, Rafa Márquez buscará su primer triunfo como técnico de la Selección Mexicana; del otro lado, Perú intentará emparejar el historial de partidos y dejar atrás la goleada que sufrieron 4-1 ante Estados Unidos.

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