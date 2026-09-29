En su temporada de regreso a la Fórmula 1, Cadillac confirmó su primer Show Run en la historia de la escudería, teniendo a Checo Pérez como protagonista.

Pero además de ser el piloto principal de este evento, el Show Run también será parte de los festejos de Checo Pérez por alcanzar los 300 Grandes Premios disputados en la máxima categoría del automovilismo.

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¿Cuándo y a qué hora seré el Show Run de Checo Pérez?

Si no te quieres perder esta exhibición, el Show Run se realizará el miércoles 28 de octubre a las 10:00 am, evento el cual será encabezado por Checo Pérez.

Correr en Reforma frente a los fans siempre es una sensación increíble, pero hacerlo con Cadillac Formula 1 Team durante nuestra primera temporada juntos lo hace aún más especial. — Checo Pérez

La exhibición será pública, por lo que los aficionados a la Fórmula 1 podrán ver de cerca al piloto tapatío en un monoplaza en uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad de México.

¿En dónde se realizará el Show Run de Cadillac?

De momento el recorrido se encuentra en evaluación; sin embargo, gente de Cadillac y del Gobierno de la CDMX tendrían contemplado ir del Ángel de la Independencia a la Diana Cazadora.

Este evento se realizará en una de las avenidas más emblemáticas de la capital: Paseo de la Reforma. Por lo que comienzan a afinarse detalles para colocar gradas y permitir mayor ingreso de aficionados.

Se tiene previsto que el Show Run de Checo Pérez y Cadillac tenga una duración de dos horas y media. En días posteriores se darán a conocer más detalles sobre este evento.

¿Cuándo es el GP de México 2026?

Este evento coincidirá con el fin de semana en el que los monoplazas de la F1 lleguen a la capital del país.

El GP de México 2026 se correrá del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, el cual marcará el regreso del piloto tapatío a la CDMX.

La última vez que Checo Pérez corrió en el GP de México fue en la edición de 2024, cuando aún formaba parte de la escudería de Red Bull.

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