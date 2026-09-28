Cristiano Ronaldo se tomó unos instantes para tomarse una foto con dos niñas, pese a la seguridad; un gesto que emociona a fans y se hizo viral; ¿qué harías si tu ídolo cumpliera tu sueño? — Cristiano Ronaldo volvió a protagonizar una escena fuera de la cancha que rápidamente le llamó la atención en redes sociales. El capitán de Portugal intervino para que dos niñas pudieran acercarse a él y tomarse una foto, pese a que el personal de seguridad intentaba mantenerlas alejadas.

El momento sucedió en Oslo, Noruega, durante la llegada de la selección de Portugal, para enfrentar al combinado noruego en la Fecha FIFA. Las pequeñas esperaban detrás de las vallas con camisetas de Portugal y buscaban conseguir una foto con su ídolo.

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¿Qué hizo Cristiano Ronaldo?

Cuando los elementos de seguridad impidieron que las niñas se acercan, Ronaldo Ronaldo se percató de la situación y pidió que las dejaran pasar. Posteriormente se detuvo para posar junto a ellas y permitir que su padre captara el momento.

Las imágenes muestran al futbolista interviniendo directamente para facilitar el encuentro. El episodio fue difundido en redes sociales y posteriormente retomado por diversos medios deportivos internacionales.

¿Por qué había tanta seguridad alrededor de la selección de Portugal?

La presencia de “El Bicho” genera una importante concentración de aficionados en Oslo. Los medios reportaron que decenas de personas esperaban al alrededor del hotel de concentración de Portugal, especialmente jóvenes que buscaban ver al delantero.

El gesto ocurrió antes del enfrentamiento entre Noruega y Portugal; para las dos niñas, sin embargo, el resultado fue mucho más sencillo: Consiguieron la fotografía que estaban buscando con una de las mayores figuras del fútbol mundial; ¿tú qué harías si tu ídolo se detuviera para cumplirte un sueño así?

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