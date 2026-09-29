Carrera del Ring 2026 en CDMX: Fecha, hora y ruta para los corredores

¡Ponte máscara y tenis! La Carrera del Ring 2026 está de regreso de la Ciudad de México (CDMX) y se perfila como una de las citas deportivas que buscarán reunir nuevamente a los amantes del running y de la Lucha Libre .

La segunda edición de esta carrera se realizará el próximo domingo 29 de noviembre de 2026 en calles de la Ciudad de México, con salida y meta en el Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera.

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Horarios y distancias de la Carrera del Ring 2026

Los corredores podrá elegir entre las modalidades de 5 y 10 kilómetros. La carrera de 10K arrancará a las 6:30 de la mañana, mientras que el horario de salida para los de 5K está todavía por definirse.

El arco y la línea de salida cerrarán a las 6:50 horas, por lo que los participantes deberán considerar este límite. Cabe decir que el cupo está limitado a 4 mil corredores, mientras que el tiempo máximo será de 1 hora con 45 minutos para los 10K y de 50 minutos para los 5K.

¿Lucha Libre después de la Carrera del Ring 2026?

Uno de los grandes atractivos será una función especial de Lucha Libre al finalizar la competencia. Además, durante la inscripción los participantes podrán elegir representar al bando de los Rudos o Técnicos; la selección estará disponible hasta el 1 de octubre; después dependerá de la disponibilidad de tallas y bandos.

El evento es organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Turismo capitalina y el Fondo Mixto para el Turismo de la CDMX, en colaboración con e l Consejo Mundial de Lucha Libre ( CMLL ) y Asdeporte .

La premiación está prevista aproximadamente a las 8:30 horas en la explanada del Monumento a la Revolución; se reconocerá a los tres primeros lugares absolutos, femenil y varonil, de ambas distancias; y tu, ¿ya tienes esquina para la Carrera del Ring 2026: Rudos o Técnicos?

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