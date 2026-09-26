Muere Baby Face: La figura de la lucha libre mexicana que brilló en Japón y en a venta de arroz

¡La lucha libre mexicana está de luto! El luchador mexicano Baby Face falleció este viernes 25 de septiembre a los 79 años de edad.

Baby Face era una figura legendaria de la lucha libre mexicana, tanto en nuestro país como en Japón, donde dejó una profunda huella entre los aficionados a este deporte. Pero, además, Baby Face también ganó fama abajo del ring, por la venta de deliciosos arroces. Te contamos su historia.

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La trayectoria de Baby Face y su paso en los cuadriláteros de Japón

La noticia de la muerte de Baby Face trascendió gracias al Hijo del Santo, quien publicó un mensaje de despedida, a través de sus redes sociales, en el que recordó a Baby Face como una figura de la lucha libre mexicana y un entrañable compañero de profesión.

“Descanse en paz. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la familia de la lucha libre”, señaló el hijo del enmascarado de plata.

José Guadalupe Fuentes Ochoa nació el 31 de agosto de 1947 en Colima. Antes de ser conocido como Baby Face utilizó el nombre de ‘Bombero Fuentes’. Fue hasta 1974 que adoptó el nombre de Baby Face, también fue conocido como ‘El Cañonero de Colima’ y ‘El Bombardero’.

Baby Face también formó parte de ‘Los Tigres del Ring’, una de las tercias rudas del circuito de los Independientes durante la década de los 80 en escenarios como el Toreo de Cuatro Caminos. En 1981 conquistó el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto, el cual conservó alrededor de un año y siete meses.

Baby Face no solo conquistó al público en México, sino también en Japón donde se convirtió en toda una figura del New Japan Pro Wrestling y All Japan Pro Wrestling.

De la lucha libre mexicana a la venta de arroz

Pero sus constantes viajes a Japón no solo le dieron fama arriba del ring, sino también abajo. Resulta que Baby Face aprendió las mejores recetas para preparar arroz de la nación japonesa.

El luchador instaló un local, cerca de la Arena México, en el que vendía inicialmente huaraches y gordas, pero luego comenzó a vender ahí sus arroces con nombres de luchadores, que terminaron por convertirse en una especialidad del establecimiento.

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