El camino de Rafael Márquez con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030

El verano de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 dejó muchas emociones en la afición, pero ahora, es momento de dar vuelta a la página y comenzar una nueva etapa bajo la dirección técnica de Rafael Márquez.

Este jueves 10 de septiembre, se presentó de forma oficial a Rafa Márquez como el nuevo estratega del conjunto nacional. Por ello, aquí en adn Noticias repasamos los torneos que siguen para la Selección Mexicana en lo que serán sus primeras pruebas en el banquillo.

🚨 #AlertaADN | ⚽ Presentan a Rafa Márquez y a su cuerpo técnico, quienes dirigirán la Selección Azteca en la próxima Copa del Mundo https://t.co/WpsRqylVgU — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 10, 2026

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Primeros partidos de Rafael Márquez con la Selección Mexicana

El debut de “El Kaiser” como técnico nacional será en septiembre, durante la primera Fecha FIFA después de la Copa del Mundo y en la que tendrá cuatro partidos de preparación.

Recordemos que la FIFA cambió las reglas para los Partidos Internacionales de estas fechas. Ahora, se unificaron los tradicionales parones de septiembre y octubre.

Por ello, la Selección Mexicana tendrá cuatro partidos amistosos entre septiembre y octubre:

México vs Colombia: sábado 26 de septiembre México vs Perú: martes 29 de septiembre Estados Unidos vs México: sábado 3 de octubre México vs Chile: martes 6 de octubre

🇲🇽 Una nueva voz, un mismo sueño. 💚



Rafa Márquez habló de continuidad, identidad, orgullo y del gran reto que tenemos por delante rumbo a 2030. 🔥



📝 Todos los detalles: https://t.co/IASsKc7Ta7#VocesTricolor 🎙️ @ScribeMexico pic.twitter.com/PWEUKLeZME — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 10, 2026

Comienza el proceso de la Selección Mexicana para Mundial 2030

Rafa Márquez debutará en un torneo oficial en noviembre, cuando disputen los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. Su rival se definirá tras la Fase de Grupos (se disputa en septiembre y octubre de este año).

En caso de avanzar, jugarán el Final Four en marzo del próximo año. Este torneo se volverá a disputar en 2029.

En el caso de la Copa Oro, se jugará también en 2027 y 2029, por lo que Rafael Márquez buscará seguir con la superioridad en la región con este trofeo.

Por último, en septiembre de 2027 la Selección Mexicana comenzará con las eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Será la primera vez que la disputen con el nuevo formato, luego de haber obtenido su boleto de forma directa por ser anfitrión en 2026.

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