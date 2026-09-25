En el debut de Zinedine Zidane como técnico de Francia, se vivieron emociones agridulces en el entorno: obtuvo su primera victoria; pero Kylian Mbappé salió lesionado.

El jugador de 27 años marcó el gol del triunfo 1-0 ante Turquía; sin embargo, tras la anotación Kylian Mbappé salió por molestias en la rodilla izquierda, la misma en la que ya tuvo problemas la temporada pasada.

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Problemas para Francia y Real Madrid por lesión de Mbappé

En la conferencia de prensa, el técnico francés confirmó que la lesión de Mbappé podría ser grave, situación que el jugador del Real Madrid dejó ver al momento de salir de cambio.

“No pinta bien, por desgracia. Creo que tendrá que volver. No vamos a correr ningún riesgo. Desarrolló hiperextensión en la rodilla. No es muy alentador que pueda continuar”, explicó Zidane.

Ante este escenario, la Federación Francesa anunció que Kylian Mbappé dejó la concentración para los siguientes partidos (dos vs Bélgica y uno vs Italia) para que pueda ser examinado y comenzar con su recuperación.

Sur sa frappe victorieuse, Kylian Mbappé s’est blessé au genou. Il souffre d’une lésion tendineuse et est forfait pour la suite du rassemblement.



Bon rétablissement Kylian 💙 pic.twitter.com/S3YV9oscSO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 25, 2026

¿Cuánto tiempo estará fuera Mbappé?

La temporada pasada, el francés tuvo que parar en dos ocasiones por las molestias en la rodilla izquierda, situación que preocupa tanto en Francia como en el Real Madrid.

De momento y a falta de más exámenes médicos, parece que Kylian Mbappé estará fuera, por lo menos, hasta 5 semanas. Situación que pone en riesgo su participación en El Clásico.

Kylian Mbappe quitte le stade en boitant légèrement, direction le car des Bleus, Il va ensuite regagner Madrid pour se faire soigner et manquer les trois prochains matches contre la Belgique (x2) et l'Italie. pic.twitter.com/UxSWd7jqsT — Julien Froment (@JulienFroment) September 25, 2026

Partidos del Real Madrid en octubre

Si se confirma una lesión de gravedad de Mbappé, se podría perder partidos importantes tras la finalización de la Fecha FIFA:

10 octubre: vs Villarreal

14 octubre: vs Roma

18 octubre: vs Sevilla

21 octubre: vs RB Leipzig

25 octubre: vs Barcelona

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