Muere el boxeador Arturo “Lobito” Torres; se desplomó en una pelea

¡El boxeo de México se encuentra de luto! El pugilista mexicalense Arturo “Lobito” Torres murió a los 26 años, después de permanecer seis días hospitalizado tras sufrir una grave lesión cerebral después de lo que fuera su última pelea.

¿Qué le pasó a Arturo “Lobito” Torres? El boxeador mexicano falleció durante la jornada de este viernes 25 de septiembre de 2026, de acuerdo con reportes de medios locales y nacionales; además de que la noticia también fue confirmada por organismos vinculados al boxeo de Mexicali, que expresaron sus condolencias a familiares y amigos.

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¿Qué le pasó a Arturo “Lobito” Torres?

El incidente sucedió durante la jornada del pasado el 19 de septiembre, en una función realizada en el Parque Vicente Guerrero, en Mexicali, Baja California, cuando Torres se enfrentó a Gilberto “Torito” García, perdió por nocaut técnico en el séptimo round

Después de detenerse el combate, el boxeador mexicano se desvaneció sobre el ring, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital General de Mexicali. Los médicos detectaron un coágulo en el cerebro, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica y posteriormente permaneció en coma inducido bajo vigilancia médica.

Su hermano Ángel Torres informó inicialmente que la cirugía había resultado exitosa y que el boxeador se mantenía estable, aunque su estado seguía siendo delicado. Durante los días siguientes, familiares, compañeros y hasta algunos aficionados efectuaron muestras de apoyo y se organizó incluso una función para ayudar con los gastos médicos.

¿Cuál era el récord de Arturo “Lobito” Torres?

El boxeador de Mexicali había construido una carrera profesional con 15 victorias, seis derrotas y tres empates, además de seis triunfos por nocaut, según reportes especializados. Había debutado como profesional en 2018 y conquistado campeonatos regionales de FECOMBOX.

La muerte de “Lobito” Torres vuelve a poner bajo la atención pública los riesgos médicos asociados al boxeo profesional y la importancia de contar con atención de emergencia durante y después de cada combate.

Arturo “Lobito” Torres tenía apenas 26 años, pero su historia deja una profunda huella en el boxeo de Mexicali y en quienes lo acompañaron dentro y fuera del ring.

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