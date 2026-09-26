Pumas CU pierde ante Borregos Monterrey en histórica derrota en la ONEFA

Lo que había comenzado como el duelo entre dos equipos invictos en la liga del futbol americano universitario de México, terminó con una noche histórica, luego de que Borregos Monterrey derrotó 73- 20 a Pumas CU, durante la jornada del viernes 25 de septiembre en la Semana Cuatro de la Conferencia de los 14 grandes de la ONEFA.

El resultado representa la mayor cantidad de puntos anotados por Borregos Monterrey contra Pumas CU en la historia de sus enfrentamientos, de acuerdo con reportes posteriores al partido.

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¿Cómo fue la derrota de Pumas CU ante Borregos Monterrey en la Conferencia de los 14 grandes de la ONEFA?

El conjunto regiomontano tomó rápidamente el control del encuentro y término superando ampliamente los universitarios que llegaban con marca perfecta de 3-0, después de vencer a los de la Anáhuac, Burros Blancos y Borregos Puebla.

Pumas había mostrado una ofensiva productiva durante las primeras semanas, incluyendo una Victoria de 39-25 sobre Borregos Puebla en la jornada anterior. Sin embargo ante Monterrey no consiguió repetir esa actuación.





¿Qué significa el resultado para Pumas CU?

La derrota coloca a los auriazules con su primer descalabro de la Temporada 2026 de la ONEFA, mientras que Borregos Monterrey conserva el paso perfecto en la campaña antes de la enfrentamiento, ambos equipos formaban parte del grupo de contendientes invictos de la Conferencia de los 14 Grandes.

Además del marcador, la diferencia de 53 puntos convierte al encuentro en uno de los resultados más contundentes de la rivalidad entre ambas instituciones.

🙌🏻 CONTUNDENTE DEBUT EN CASA POR PARTE DE LOS REGIOS



SCORE FINAL en el 🏟️ Estadio Borregos



🐾 Pumas CU 20

🐏 Borregos MTY 73



LIGA MAYOR 🇲🇽 ONEFA 2026 #HablemosDeFootball🗣️🏈 pic.twitter.com/L6u3w7fBFK — Tercer Cuarto (@Tercer_Cuarto) September 26, 2026

Para Pumas CU, el reto ahora será reaccionar después de este golpe y recuperar terreno en una temporada que todavía tiene varias jornadas por disputar; ¿podrá el conjunto universitario dejar atrás esta derrota histórica y volver a competir por los primeros lugares de la ONEFA?

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