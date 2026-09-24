México tendrá una importante representación en el Mr. Olympia 2026 que se celebra a partir de hoy 24 y hasta el 27 de septiembre en Las Vegas, Nevada, con siete atletas nacionales distribuidos en las distintas categorías del máximo escenario internacional del fisicoculturismo profesional.

Entre los nombres de mexicanos en Mr. Olympia 2026 se destacan los de Ismael Martínez y Natalia Soltero, dos atletas con amplia experiencia en el Olympia.

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¿Quiénes son los mexicanos que participarán en Mr. Olympia 2026?

La delegación mexicana está integrada por:

Ismael Martínez — Men’s Physique

Natalia Soltero — Figure Olympia

Juan Alemán — 212 Olympia

Luis Roberto Valenzuela Ramos — Classic Physique

Marbeli Morales Ventura — Wellness Olympia

Cassandra De La Rosa — Bikini Olympia

Reyna Pérez — Bikini Olympia.

La competencia mexicana comenzará el viernes 25 de septiembre cuando Juan Alemán, Luis Roberto Valenzuela Ramos, Natalia Soltero y Marbeli Morales Ventura participen en sus respectivas divisiones.

El sábado 26 será el turno de Ismael Martínez, Cassandra De La Rosa y Reyna Pérez. Las sesiones de prejudging están programadas para las 10:30 horas de México, mientras que las finales comienzan a las 19:00 horas, de acuerdo con el calendario reportado para el evento.

¿Por qué destacan Ismael Martínez y Natalia Soltero?

Martínez disputará su quinto Mr. Olympia en Men’s Physique, mientras que Soltero afrontará su novena participación consecutiva en Figure. La mexicana, además, obtuvo el segundo lugar en esta categoría tanto en 2020 como en 2021, y llega a 2026 después de conseguir victorias en el Triple O Dynasty Pro y Pittsburgh Pro.

La edición 2026 representa así una oportunidad para que los representantes mexicanos se midan ante la élite mundial del fisicoculturismo; ¿hasta dónde podrán llegar los siete atletas mexicanos en Las Vegas?

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