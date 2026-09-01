Barcelona vs Real Madrid: horario y fecha para el primer “El Clásico” de la temporada

Además de ser uno de los partidos más llamativos en las ligas europeas, esta temporada el Barcelona vs Real Madrid tendrá un nuevo atractivo: el regreso de José Mourinho al banquillo merengue.

José Mourinho viene con la misión de parar el dominio del conjunto culé, quien ha ganado las últimas dos Ligas. Si no te quieres perder este primer encuentro, aquí en adn Noticias te contamos cuándo y a qué hora se juega el Barcelona vs Real Madrid.

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Barcelona vs Real Madrid: ¿cuándo y a qué hora se juega?

Fue la propia cuenta de LaLiga quien confirmó el horario y la fecha para este primer encuentro de la temporada 2026-2027.

El Barcelona vs Real Madrid se jugará el próximo 25 de octubre a las 2:00 pm (tiempo de la CDMX).

El encuentro entre culés y merengues, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga, se disputará en el Spotify Camp Nou.

🚨 ¡YA HAY HORARIO PARA #ELCLÁSICO!



🗓 Domingo 25 de octubre

⌚ 21:00 horas CET

🏟 Spotify Camp Nou#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/BzCl7n21lb — LALIGA (@LaLiga) September 1, 2026

El regreso de José Mourinho al Spotify Camp Nou

Uno de los grandes incentivos que tendrá este duelo será la vuelta de José Mourinho al Spotify Camp Nou en su segunda etapa con el conjunto blanco.

Después de más de 10 años desde su salida, el técnico portugués firmó este verano y tiene vínculo con los merengues hasta junio de 2029.

El primer periodo de José Mourinho estuvo marcado por una rivalidad con Pep Guardiola y ahora, el portugués busca romper el dominio de su contrincante alemán.

Refuerzos se presentarán en El Clásico

Ambos equipos tuvieron grandes contrataciones en este mercado de verano y para muchos de ellos, será su primera participación en El Clásico.

Barcelona se reforzó con Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesús y Rodri, el nombre que mayor revuelo causó por haber tenido también negociaciones para fichar con los merengues, pero al final, se fue con los culés.

Del otro lado, el nombre que mayor morbo genera es Marc Cucurella, quien tuvo un paso por las categorías inferiores del Barça y ahora, tiene contrato con los blancos hasta 2032.

También será la primera edición de El Clásico para Bernardo Silva, Konaté, Dumfries, Yan Diomande y Carlos Espí.

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