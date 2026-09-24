Místico aparece entre los 5 mejores luchadores del mundo en 2026; lista completa

Místico es uno de los luchadores más populares de México y ahora es reconocido como uno de los cinco mejores alrededor del mundo durante este 2026, según la revista Pro Wrestling Illustrated.

En su más reciente edición, la publicación reveló la lista de los 500 mejores luchadores del mundo donde aparecen varios mexicanos; sin embargo, el Rey de Plata y Oro se coló entre los cinco que dominaron el deporte con sus participaciones en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

👀 El Top 10 de luchadores en 2026 de la lista PWI 500 @OfficialPWI, que sale todos los años haciendo una media entre kayfabe (bookeo del luchador) y desmpeño in-ring:



🥇 MJF (AEW)

🥈 Cody Rhodes (WWE)

🥉 CM Punk (WWE)

4. Místico (CMLL)

5. Konosuke Takeshita (AEW)

6. Hangman… pic.twitter.com/gjWuHgKQOs — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) September 24, 2026

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Místico y la lucha por su máscara se robó la atención mundial

La calificación a favor del luchador mexicano no es gratuita, ya que su reconocimiento llegó tras el gran combate que protagonizó durante el 92 aniversario del CMLL (en septiembre de 2025) en la Arena México donde no sólo estuvo en juego el Campeonato Mundial Semicompleto, sino también su máscara.

La lucha fue ganada por Místico y se volvió mundial, ya que se enfrentó a Maxwell Jacob Friedman, mejor conocido como MJF y quien sería el mejor luchador del año, quien tiempo después se convirtió en el campeón mundial de AEW, empresa estadunidense de lucha libre.

Además, Carístico se ha vuelto la cara de la compañía mexicana.

Top 10 de mejores luchadores del 2026, según Pro Wrestling Illustrated

De acuerdo a la publicación, estos son los 10 mejores luchadores del mundo y las empresas a las que pertenecen:

MJF de AEW (EUA) Cody Rhodes de WWE (EUA) CM Punk de WWE (EUA) Místico de CMLL (México) Konosuke Takeshita de NJPW World (Japón) Adam Page de AEW (EUA) Yota Tsuji de NJPW World (Japón) Trick Williams de WWE (EUA) Oba Femi de WWE (EUA) Gunther de WWE (EUA)

¿Hay más mexicanos en la lista de los 500 mejores luchadores de Pro Wrestling Illustrated?

No es el único mexicano que aparece en la lista, es por eso que te contamos quiénes son los que aparecen:

Lugar 11: Bandido del CMLL

del CMLL Lugar 23: Penta de WWE

de WWE Lugar 36: Hijo del Vikingo de AAA

de AAA Lugar 37: Andrade de AEW

de AEW Lugar 49: Hechicero de CMLL

de CMLL Lugar 54: Máscara Dorada de CMLL

de CMLL Lugar 58: Rey Fénix de WWE

de WWE Lugar 90: El Hijo de Dr. Wagner Jr. de AAA

de AAA Lugar 216: Psycho Clown de AAA

de AAA Lugar 219: Galeno de AAA (antes independiente)

de AAA (antes independiente) Lugar 245: La Parka de AAA

de AAA Lugar 274: Octagón Jr. de AAA

de AAA Lugar 383: Mini Vikingo de AAA

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