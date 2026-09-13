Final US Open 2026: La enfermedad que pudo alejar a Alexander Zverev del tenis

Este domingo 13 de septiembre Alexander Zverev y Bel Shelton disputarán la final del US Open 2026, la competencia que marcará el cierre del año en el Grand Slam, por lo que el resultado podría modificar la historia moderna del tenis.

Sin embargo, el tenista alemán de 29 años tiene una historia de superación que emociona a los deportistas, ya que padece una enfermedad que pudo alejarlo de las competencias internacionales incluso antes de dar el salto profesional.

Sascha in command 📈 pic.twitter.com/hzUz6JcFL6 — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

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¿Quién es Alexander Zverev, el tenista que compite en la final del US Open 2026?

Cuando era un niño de cuatro años, Alexander fue diagnosticado con diabetes tipo 1 y los médicos dijeron que no podría continuar con su sueño de ser tenista profesional; sin embargo, su perseverancia sirvió para que ganara su primer Roland Garros 2026.

A lo largo de los años ha tenido que superar limitaciones por ser un deportista con diabetes, tal fue el caso de 2023 cuando un juez de silla le prohibió inyectarse al considerarlo “raro. Esto desató una ola de indignación y posteriormente, el tenista se volvió sumamente abierto con su padecimiento.

Palmarés de Alexander Zverev

Medalla de oro en Tokio 2020

en Tokio 2020 Torneo de Grand Slam 2026 en Roland Garros

en Roland Garros ATP World Tour Finals 2018 y 2021

2018 y 2021 ATP Masters 100 en 2017 y 2024 (Roma), 2017 (Montreal), 2018 y 2021 (Madrid), 2021 (Cincinnati), así como 2024 (París)

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