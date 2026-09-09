NFL 2026: ranking de los mejores quarterbacks de la temporada

La temporada 2026 de la NFL ya comenzó con una nueva batalla para conseguir el Vince Lombardi, pero también, para que un quarterback vuelva a destacar y ser considerado el mejor de la liga.

Estadísticas individuales, rendimiento en las últimas temporadas y trayectoria son algunos de los elementos para proyectar a los mejores quarterbacks de esta temporada, por ello, aquí en adn Noticias te traemos un ranking para esta nueva campaña de la NFL.

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Los mejores quarterbacks de la NFL para 2026

Josh Allen – Buffalo Bills

Después de haber conseguido el MVP en 2024 y ser uno de los jugadores más destacados en su posición, Josh Allen es uno de los candidatos más sólidos para llevarse el jugador más valioso de la temporada.

El quarterback de los Bills aún tiene la encomienda de llevar a su equipo a un Super Bowl y para este 2026, esa carga para Josh Allen podría terminar y jugar, por fin, por el campeonato.

Lamar Jackson – Baltimore Ravens

Lamar Jackson sigue siendo uno de los quarterbacks más difíciles de defender debido a su capacidad para lanzar, correr y anotar con esa versatilidad que lo caracteriza.

Su talento lo posicionan como uno de los favoritos para volver a ser el MVP, pero además, para pelear por el campeonato con los Ravens y una ataque prometedor para esta campaña.

"I feel like my guys are just ready to get out there and just start flying."https://t.co/MNKu6v4Npl — Baltimore Ravens (@Ravens) September 8, 2026

Joe Burrow – Cincinnati Bengals

A pesar de las lesiones que lo han mermado en un par de temporadas, Joe Burrow sigue estando en la élite gracias a su precisión, lectura del juego y decisiones cuando se encuentra saludable.

Este 2026 las expectativas sobre el quarterback de los Bengals aumentan luego de la mejoría en la defensa del equipo y darle el tiempo para sobresalir y pelear por el campeonato.

¿Qué quarterback puede sorprender este 2026?

Más allá de los nombres establecidos, la nueva temporada también puede marcar el ascenso de quarterbacks que todavía buscan entrar definitivamente a la élite.

Drake Maye llevó hasta el Super Bowl a los Patriots en este cambio que han tenido en las últimas temporadas luego del legado que dejó Tom Brady y compañía.

En su primera temporada completa como titular terminó segundo en la votación para MVP y podría repetir ese gran nivel para entrar en esta lista.

También habrá atención sobre Caleb Williams, Justin Herbert, Jared Goff y Brock Purdy, quienes han tenido destellos en anteriores campañas y podrían posicionarse este 2026.

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