Jesús “Pimienta” Rico muere a los 73 años; jugó con México en los Juegos Olímpicos

El fútbol mexicano se encuentra de luto luego de la muerte de Jesús Rico Espejel, mejor conocido como “Pimienta” Rico, quien falleció a los 73 años.

La noticia fue confirmada por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), quien recordó al exjugador por su paso con la Selección Nacional y haber participado en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972.

En paz descanse. 🙏 pic.twitter.com/kcfNWdBqwh — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) September 11, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Quién fue Jesús “Pimienta” Rico?

“Pimienta” Rico era defensa lateral y desarrolló buena parte de su carrera durante la década de los setenta y dejó huella en equipos como Atlético Español, Atlante y Puebla.

Jesús Rico Espejel comenzó su carrera profesional en 1972 con el Atlético Español, equipo con el que se consolidó en la banda derecha.

Uno de los capítulos más importantes de su trayectoria llegó ese mismo año, cuando fue convocado para representar a México en los Juegos Olímpicos de 1972.

Rico permaneció varios años con Atlético Español y fue parte del plantel que alcanzó la final de la Primera División durante la temporada 1973-74, cuando terminaron como subcampeones.

El futbol mexicano despide a “Pimienta” Rico

Tras conocerse su fallecimiento, la Federación Mexicana de Futbol expresó sus condolencias y destacó la trayectoria que tuvo como integrante de la Selección Nacional y del representativo olímpico.

La noticia también generó mensajes de despedida dentro del entorno futbolístico, donde fue recordado como uno de los defensores mexicanos que marcaron una época durante los años setenta.

Esta es la ficha técnica de Jesús “Pimienta” Rico dentro del fútbol mexicano:

Edad: 73 años

Posición: defensa lateral derecho

Clubes: Atlético Español (1972-1978), Puebla (1979-1982) y Atlante (1983-1987)

Selección Nacional: Participación en Juegos Olímpicos 1972

Logros: Subcampeón del fútbol mexicano en 1973-1974

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.