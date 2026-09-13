Lista OFICIAL de precios para el juego 49ers vs Vikings de la NFL en México

¿Eres fanático de la NFL y estuviste ahorrando para el juego del 22 de noviembre en el Estadio Banorte? Entonces presta mucha atención porque se dieron a conocer los precios oficiales para el 49ers vs Vikings.

Aquí está el mapa y la lista de precios del Mexico City Game 🎟️🇲🇽🏈@Ticketmaster_Me pic.twitter.com/1gUau7TSVP — NFL México (@nflmx) September 13, 2026

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Lista oficial de precios para el juego 49ers vs Vikings

Los precios que a continuación te presentaremos ya cuenta con cargos por servicio, además de que se suman 50 pesos por procesamiento en la orden una vez que sean seleccionados:

Nivel 600 Endzone : dos mil 108 pesos

: dos mil 108 pesos Nivel 600 Corner : dos mil 852 pesos

: dos mil 852 pesos Nivel 600 Sideline : tres mil 472 pesos

: tres mil 472 pesos Nivel 600 Midfield : cuatro mil 92 pesos

: cuatro mil 92 pesos Nivel 500 Endzone : dos mil 852 pesos

: dos mil 852 pesos Nivel 500 Corner : tres mil 472 pesos

: tres mil 472 pesos Nivel 500 Sideline : cuatro mil 92 pesos

: cuatro mil 92 pesos Nivel 500 Midfield : cuatro mil 960 pesos

: cuatro mil 960 pesos Nivel 400 Endzone : cuatro mil 92 pesos

: cuatro mil 92 pesos Nivel 400 Corner : cuatro mil 960 pesos

: cuatro mil 960 pesos Nivel 400 Sideline : seis mil 76 pesos

: seis mil 76 pesos Nivel 400 Midfield : seis mil 820 pesos

: seis mil 820 pesos Nivel 300 Endzone : seis mil 76 pesos

: seis mil 76 pesos Nivel 300 Corner : seis mil 820 pesos

: seis mil 820 pesos Nivel 300 Sideline : ocho mil 184 pesos

: ocho mil 184 pesos Nivel 300 Midfield : nueve mil 176 pesos

: nueve mil 176 pesos Nivel 200 Endzone : ocho mil 184 pesos

: ocho mil 184 pesos Nivel 200 Corner : nueve mil 176 pesos

: nueve mil 176 pesos Nivel 200 Sideline : 10 mil 168 pesos

: 10 mil 168 pesos Nivel 200 Midfield : 11 mil 36 pesos

: 11 mil 36 pesos Nivel 100 Endzone : nueve mil 176 pesos

: nueve mil 176 pesos Nivel 100 Corner : 10 mil 168 pesos

: 10 mil 168 pesos Nivel 100 Sideline : 11 mil 36 pesos

: 11 mil 36 pesos Nivel 100 Midfield: 11 mil 656 pesos

Lista de precios de Paquetes VIP de la NFL en México

Además, la organización agregó paquetes VIP que incluyen lo siguiente:

Tunnel Club

Tunnel Club a precio de 19 mil 400 pesos / Tunnel Club -Limited View a precio de 18 mil 400 pesos

/ A pie de campo, con oferta gastronómica y de bebidas, así como comodidades modernas, instalaciones privadas y un ambiente inigualable

Comida y bebida con todo incluido antes y después del partido, así como comodidades e instalaciones privadas

Locker Club

Precio: 16 mil 600 pesos

Sala a pie de campo, vista privilegiadas, así como comida y bebida con todo incluido

Corner Club

Corner Club a precio de 16 mil 600 pesos y C orner Club-Limited View a precio de 15 mil 600 pesos

y C Ubicado al lado este del estadio, a nivel del campo, con exclusiva sala de hospitalidad. Oferta gastronómica

Chairman’s Club

Precio: 19 mil 400 pesos

Mejores asientes del estadio con vistas de 0 yardas, alimentos y bebidas todo incluido

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