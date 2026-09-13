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Lista OFICIAL de precios para el juego 49ers vs Vikings de la NFL en México

El 22 de noviembre el Estadio Banorte vivirá uno de los juegos más apasionantes de la temporada de la NFL

Metadatos del artículo

3 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¿Eres fanático de la NFL y estuviste ahorrando para el juego del 22 de noviembre en el Estadio Banorte? Entonces presta mucha atención porque se dieron a conocer los precios oficiales para el 49ers vs Vikings.

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Lista oficial de precios para el juego 49ers vs Vikings

Los precios que a continuación te presentaremos ya cuenta con cargos por servicio, además de que se suman 50 pesos por procesamiento en la orden una vez que sean seleccionados:

  • Nivel 600 Endzone: dos mil 108 pesos
  • Nivel 600 Corner: dos mil 852 pesos
  • Nivel 600 Sideline: tres mil 472 pesos
  • Nivel 600 Midfield: cuatro mil 92 pesos
  • Nivel 500 Endzone: dos mil 852 pesos
  • Nivel 500 Corner: tres mil 472 pesos
  • Nivel 500 Sideline: cuatro mil 92 pesos
  • Nivel 500 Midfield: cuatro mil 960 pesos
  • Nivel 400 Endzone: cuatro mil 92 pesos
  • Nivel 400 Corner: cuatro mil 960 pesos
  • Nivel 400 Sideline: seis mil 76 pesos
  • Nivel 400 Midfield: seis mil 820 pesos
  • Nivel 300 Endzone: seis mil 76 pesos
  • Nivel 300 Corner: seis mil 820 pesos
  • Nivel 300 Sideline: ocho mil 184 pesos
  • Nivel 300 Midfield: nueve mil 176 pesos
  • Nivel 200 Endzone: ocho mil 184 pesos
  • Nivel 200 Corner: nueve mil 176 pesos
  • Nivel 200 Sideline: 10 mil 168 pesos
  • Nivel 200 Midfield: 11 mil 36 pesos
  • Nivel 100 Endzone: nueve mil 176 pesos
  • Nivel 100 Corner: 10 mil 168 pesos
  • Nivel 100 Sideline: 11 mil 36 pesos
  • Nivel 100 Midfield: 11 mil 656 pesos

Lista de precios de Paquetes VIP de la NFL en México

Además, la organización agregó paquetes VIP que incluyen lo siguiente:

Tunnel Club

  • Tunnel Club a precio de 19 mil 400 pesos / Tunnel Club -Limited View a precio de 18 mil 400 pesos
  • A pie de campo, con oferta gastronómica y de bebidas, así como comodidades modernas, instalaciones privadas y un ambiente inigualable
  • Comida y bebida con todo incluido antes y después del partido, así como comodidades e instalaciones privadas

Locker Club

  • Precio: 16 mil 600 pesos
  • Sala a pie de campo, vista privilegiadas, así como comida y bebida con todo incluido

Corner Club

  • Corner Club a precio de 16 mil 600 pesos y Corner Club-Limited View a precio de 15 mil 600 pesos
  • Ubicado al lado este del estadio, a nivel del campo, con exclusiva sala de hospitalidad. Oferta gastronómica

Chairman’s Club

  • Precio: 19 mil 400 pesos
  • Mejores asientes del estadio con vistas de 0 yardas, alimentos y bebidas todo incluido

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