Lista OFICIAL de precios para el juego 49ers vs Vikings de la NFL en México

¿Eres fanático de la NFL y estuviste ahorrando para el juego del 22 de noviembre en el Estadio Banorte? Entonces presta mucha atención porque se dieron a conocer los precios oficiales para el 49ers vs Vikings.
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Lista oficial de precios para el juego 49ers vs Vikings
Los precios que a continuación te presentaremos ya cuenta con cargos por servicio, además de que se suman 50 pesos por procesamiento en la orden una vez que sean seleccionados:
- Nivel 600 Endzone: dos mil 108 pesos
- Nivel 600 Corner: dos mil 852 pesos
- Nivel 600 Sideline: tres mil 472 pesos
- Nivel 600 Midfield: cuatro mil 92 pesos
- Nivel 500 Endzone: dos mil 852 pesos
- Nivel 500 Corner: tres mil 472 pesos
- Nivel 500 Sideline: cuatro mil 92 pesos
- Nivel 500 Midfield: cuatro mil 960 pesos
- Nivel 400 Endzone: cuatro mil 92 pesos
- Nivel 400 Corner: cuatro mil 960 pesos
- Nivel 400 Sideline: seis mil 76 pesos
- Nivel 400 Midfield: seis mil 820 pesos
- Nivel 300 Endzone: seis mil 76 pesos
- Nivel 300 Corner: seis mil 820 pesos
- Nivel 300 Sideline: ocho mil 184 pesos
- Nivel 300 Midfield: nueve mil 176 pesos
- Nivel 200 Endzone: ocho mil 184 pesos
- Nivel 200 Corner: nueve mil 176 pesos
- Nivel 200 Sideline: 10 mil 168 pesos
- Nivel 200 Midfield: 11 mil 36 pesos
- Nivel 100 Endzone: nueve mil 176 pesos
- Nivel 100 Corner: 10 mil 168 pesos
- Nivel 100 Sideline: 11 mil 36 pesos
- Nivel 100 Midfield: 11 mil 656 pesos
Lista de precios de Paquetes VIP de la NFL en México
Además, la organización agregó paquetes VIP que incluyen lo siguiente:
Tunnel Club
- Tunnel Club a precio de 19 mil 400 pesos / Tunnel Club -Limited View a precio de 18 mil 400 pesos
- A pie de campo, con oferta gastronómica y de bebidas, así como comodidades modernas, instalaciones privadas y un ambiente inigualable
- Comida y bebida con todo incluido antes y después del partido, así como comodidades e instalaciones privadas
Locker Club
- Precio: 16 mil 600 pesos
- Sala a pie de campo, vista privilegiadas, así como comida y bebida con todo incluido
Corner Club
- Corner Club a precio de 16 mil 600 pesos y Corner Club-Limited View a precio de 15 mil 600 pesos
- Ubicado al lado este del estadio, a nivel del campo, con exclusiva sala de hospitalidad. Oferta gastronómica
Chairman’s Club
- Precio: 19 mil 400 pesos
- Mejores asientes del estadio con vistas de 0 yardas, alimentos y bebidas todo incluido
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