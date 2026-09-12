México tuvo una destacada jornada en casa durante la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026, que se disputa en Saltillo, Coahuila, con dos arqueros mexicanos en el podio.

Dafne Quintero conquistó la medalla de plata; mientras que Rodrigo González se quedó con el bronce, ambos en las pruebas de arco compuesto.

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Dafne Quintero se colgó la plata en Saltillo

La coahuilense, Dafne Quintero, se quedó con el segundo lugar en la prueba individual de arco compuesto femenil, luego de disputar el título ante la estadounidense, Alexis Ruiz.

El duelo por el oro terminó por una diferencia mínima entre ambas arqueras. Ruiz consiguió 145 puntos; mientras que Quintero sumó 144 después de las cinco series.

Para llegar a la definición, la arquera mexicana tuvo que superar dos enfrentamientos muy cerrados:

Cuartos de Final : venció 144-143 a la turca Hazal Burun

: venció 144-143 a la turca Hazal Burun Semifinales: empató 146-146 ante la británica Ella Gibson, y la clasificación a la final la consiguió tras una flecha de desempate

Rodrigo González se llevó el bronce para México

Por su parte, en la rama varonil de arco compuesto, Rodrigo González también consiguió subir al podio y darle a México otra medalla en esta jornada.

El mexicano avanzó hasta las Semifinales de la competencia y aunque no logró pelear por el oro, consiguió llevarse la presea de bronce para nuestro país.

En la disputa por el tercer lugar, González venció a Pablo Gómez 149-147 para quedarse con el bronce en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco.

primera medalla para méxico en la final de la copa del mundo de tiro con arco! rodrigo gonzález gana la medalla de bronce tras una puntuación casi perfecta pic.twitter.com/MloEUhCTw9 — tati (@teamoyiyiga) September 12, 2026

La segunda jornada de este certamen continuará este domingo 13 de septiembre en la Plaza de Armas de Saltillo. A las 10:00 am comienzan los Cuartos de Final de recurvo varonil; a las 2:00 pm arrancará la actividad femenil.

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