Este sábado estuvo lleno de emociones para los futbolistas mexicanos, en específico, para Santiago Giménez y Johan Vásquez quienes anotaron con Porto y Genoa, respectivamente, para el primer gol de la temporada de ambos.

Después de haber tenido actividad con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, ambos futbolistas mexicanos buscan seguir consolidándose en el viejo continente como referentes de su equipo.

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Santiago Giménez se estrenó con el Porto

Después de su cambio de aires de Italia a Portugal, Santiago Giménez anotó su primer gol con el Porto en el triunfo 4-1 frente al Casa Pia.

Fue en la recta final del partido cuando el mexicano provocó una falta dentro del área, la cual fue marcada como penal a favor del conjunto de los Dragones.

Fue el propio Santiago Giménez el encargado de convertir la pena máxima en gol para marcar el 1-4 definitivo para su equipo y estrenarse con la camiseta del Porto.

¡BEBOTEEEEEE! ¡GOOOOOL DE SANTI GIMENEZ!⚽️🇲🇽



El mexicano se estrena como goleador del Porto, al mandar la pelota al fondo desde los 11 pasos pic.twitter.com/MaSiaMnur7 — Claro Sports (@ClaroSports) September 12, 2026

Además, Santi Giménez rompió una racha de 354 días sin anotar; su último gol había sido el 23 de septiembre de 2025 contra Lecce, cuando aún militaba con el Milan.

Johan Vásquez; héroe y villano con Genoa

A casi dos mil kilómetros de distancia, Johan Vásquez tuvo un sábado de luz y sombra en el empate del Genoa 1-1 ante Frosinone en la Serie A.

El capitán del Genoa marcó el gol del empate para su equipo luego de un exquisito remate dentro del área tras un tiro de esquina, el cual celebró con toda la afición con gran efusividad.

¡¿CÓMO LE PEGÓ?! 🥵



¡JOHAN VÁSQUEZ SE MANDÓ TREMENDO GOLAZO EN LA SERIE A! 🇲🇽 ⚽



Disfruta el partido ahora por ESPN y #DisneyPlus Premium. pic.twitter.com/CTrssWyI3q — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 12, 2026

Sin embargo, en la recta final del partido, Johan Vásquez fue expulsado luego de recibir la segunda tarjeta amarilla y dejar a su equipo con diez jugadores.

Sumado a esto, el Genoa está en puestos de descenso con solamente un punto conseguido en cuatro jornadas de la Serie A luego de tres derrotas y un empate.

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