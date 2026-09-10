Muere Isao Harimoto, leyenda del beísbol japonés que sobrevivió a la bomba atómica de Hiroshima

Isao Harimoto, una de las máximas figuras del béisbol de Japón, murió a los 86 años, informó la Japan Professional Baseball Players Association y medios locales; el exjugador falleció el 9 de septiembre en Tokio.

Harimoto nació en la ciudad de Hiroshima en 1940, hijo de padres coreanos, tenía apenas cinco años cuando sobrevivió al bombardeo atómico de la ciudad en agosto de 1945. Su madre se colocó delante de él y de su hermana para protegerlos de la explosión.

Antes de aquella tragedia, Harimoto había sufrido un accidente que le provocó graves quemaduras y limitó la movilidad en su mano derecha. Ante esa circunstancia, aprendió a jugar béisbol como bateador zurdo y terminó construyendo una histórica carrera.

💔🇯🇵 Sporting icon and Hiroshima atomic-bomb survivor Isao Harimoto has died at the age of 86.



Harimoto was a true Japanese baseball legend, finishing his career with a record 3,085 hits and becoming the first player in NPB history to reach 3,000. He was also a seven-time… pic.twitter.com/VehTE7DNgA — Muxx (@Muxx60) September 10, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué records consiguió Isao Harimoto?

Durante 23 temporadas en el béisbol profesional japonés, Harimoto consiguió 3 mil 85 hits, una cifra que continúa como récord histórico de la Nippon Professional Baseball (NPB); además de que fue el primer jugador de la liga en superar los 3 mil imparables.

Ganó el título de bateo en suete ocasiones, fue elegido 18 veces al juego de Estrellas y en 1990 ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Japonés. Después de retirarse en 1981, se convirtió en comentarista y una reconocida figura televisiva.

Isao Harimoto has passed away. A Toei Flyers/Nippon-Ham Fighters legend but played with Lotte from 1980 till his retirement in 1981. He's also NPB's overall hit leader at 3085 hits. He became an analyst and pundit after retirement.



Condolences to his family.#chibalotte #張本勲 pic.twitter.com/4419xzmcJf — Chiba Lotte Marines EN (@Marines_EN) September 10, 2026

Pero su legado trascendió más allá del deporte; como sobreviviente de Hiroshima, Harimoto habló durante años sobre los horrores de la guerra, además de a necesidad de preservar la memoria de quienes vivieron el ataque atómico; ¿cuántas historias de supervivencia como la de Harimoto podrían perderse cuando desaparecen quienes vivieron la historia en primera persona?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.