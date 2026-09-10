George Kamurasi, el arquero que está en línea para gobernar el Reino de Tooro en Uganda

¿De las canchas a gobernar un reino? Este dilema es en el que se encuentra George Kamurasi, arquero y capitán de un equipo semiprofesional de las afueras de Londres.

South East Dons es el nombre del equipo en el que juega el portero que se encuentra en la línea de sucesión al trono del Reino de Tooro en Uganda y del cual, ahora puede ser el máximo regente tras el fallecimiento de su primo.

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George Kamurasi en la línea de sucesión

Fue el pasado 27 de agosto cuando comenzó esta historia luego de que Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, monarca de Tooro, murió a los 34 años luego de un tratamiento contra el cáncer.

Oyo accedió al trono cuando tenía tres años luego de la muerte de su padre. Por ello, se estableció una regencia, de la que formó parte la reina madre, hasta que cumpliera 18 años para comenzar a gobernar.

“Durante todo su reinado, fue una persona y un líder ejemplar. Su fallecimiento representa una gran pérdida para el pueblo de Tooro y para Uganda”, declaró Yoweri Museveni, jefe de Estado.

El Reino de Tooro cuenta con un comité de 21 ancianos para supervisar el proceso de sucesión del trono. Será el próximo sábado cuando se anuncie al nuevo monarca del reino.

Uno de los nombres que podría llegar a ocupar el trono es el de George Kamurasi, quien es primo de Oyo Nyimba, por lo que es uno de los candidatos para llegar a ser el regente del reino.

Kamurasi podría cambiar las canchas por el reinado

El arquero salió como titular en la victoria del South East Dons 3-0 vs Erith Townen en la primera Ronda de la FA Cup.

Luego de ello, Kamurasi viajó a Uganda al funeral de su primo Oyo, esto en medio de los rumores que lo señalan como uno de los herederos al trono.

Tras esto, mandó un mensaje a la población ante estos rumores: “Hago un llamado a todos los ugandeses para que mantengan la paciencia y permitan que el Omusuuga y el comité cumplan con sus deberes de acuerdo con nuestras tradiciones culturales para la entronización de un nuevo Omukama”.

George Kamurasi nació y fue criado en Inglaterra, además de estar casado con una mujer inglesa y tener un hijo con ella; sin embargo, sus padres eran ugandeses.

Pero además de la decisión tomada por el comité del reino, medios señalan que George Kamurasi no tiene claro qué decisión tomar y lo sabremos hasta el próximo fin de semana.

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