OFICIAL: Pumas vs León cambia de horario; ya no se jugará el 6 de septiembre

El Pumas vs León estaba programado para jugarse el domingo 6 de septiembre a las 12 del día en el Estadio Olímpico Universitario, sin embargo el equipo del bajío solicitó el cambio de fecha del encuentro debido a su participación en las semifinales de la Leagues CUP.

León enfrenta a Toluca el miércoles 2 de septiembre, sin embargo, ganando avanzaría a la final de la Leagues CUP el domingo 6 de septiembre y de perder, aún jugaría ese día porque disputaría el duelo por el tercer lugar de la competencia.

Es por esto que el Club León pidió a Pumas y a la Liga MX que el la fecha del partido fuera redefinida.

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¿Cuándo se jugará el Pumas vs León?

El partido Pumas vs León se llevará a cabo el 10 de septiembre a las 21:00 horas en la cancha de los universitarios, fecha en la que por fin se verá a César “El Chino” Huerta vestir la camiseta auriazul en la que fuera su casa antes de viajar a Europa.

¿Cómo van Pumas y León en la Liga MX?

Los Pumas de la UNAM marcha en la posición 11 con 8 puntos conseguidos, han anotado 8 veces y son las mismas 8 anotaciones las que han recibido.

Por su parte, el León se coloca en la posición número 6 con 10 puntos 8 goles a favor y 6 en contra.

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