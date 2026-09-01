Erik Lira no llegará al Mónaco; las opciones del mexicano para salir a Europa

Luego de varias semanas de negociaciones el fichaje del mexicano tomó un rumbo inesperado: Erik Lira no jugará con el AS Mónaco de la Ligue 1 de Francia y ahora se complica su salida al fútbol de Europa.

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Cruz Azul y Mónaco habían llegado a un acuerdo para concretar el fichaje del mediocampista mexicano; sin embargo, el conjunto europeo no logró liberar la plaza de extranjero para darle cabida a Erik Lira.

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Fichaje frustrado de Erik Lira con el Mónaco

Mónaco había lanzado una primera oferta por Lira; sin embargo, la directiva cementera decidió rechazarla al considerar que no era suficiente para llevarse a su jugador.

Diversas fuentes y hasta la directiva cementera ya habían dado por hecho el fichaje de Erik Lira, pero en este último día del mercado de fichajes, se cayó el traspaso.

Pero ¿por qué se cayó el fichaje de Erik Lira? El conjunto francés debía liberar una plaza de extranjero para la llegada del mediocampista mexicano.

En concreto, no llegaron a un acuerdo para dejar ir a Folarin Balogun, quien tenía como destino el Everton, pero al no cerrarse el movimiento, se quedará en Francia y por ello, no puede llegar Erik Lira.

Opciones de Lira para salir de la Liga MX

A pesar de esta mala noticia, Erik Lira aún conserva algunas opciones para salir de la Liga MX en este mercado de fichajes.

Según reportó ESPN, el Sunderland de la Premier League habría ofertado por Erik Lira en las últimas horas del mercado de fichajes.

En dado caso de no concretarse, el mediocampista mexicano y su gente buscarán en mercados que aún siguen abiertos:

Países Bajos: hasta el 2 de septiembre

Escocia: hasta el 3 de septiembre

Turquía: hasta el 4 de septiembre

Rusia: hasta el 10 de septiembre:

Portugal: hasta el 15 de septiembre

Incluso, podrían retomar conversaciones con Al Jazira, de Arabia Saudita, equipo que también mostró interés en el “Pitbul” y cierra su mercado de transferencias hasta el 28 de septiembre.

De momento, Erik Lira se encuentra en una carrera contra el tiempo para concretar su salida al viejo continente; mientras tanto, continuará como jugador de Cruz Azul.

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