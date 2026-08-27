Es oficial: El Re-hecho en CU vuelve; Chino Huerta es el nuevo refuerzo de Pumas

Dicen que uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz y César El Chino Huerta no es la excepción, ya que regresó a los Pumas de la UNAM para el Apertura 2026 de la Liga MX.

El delantero mexicano vuelve al futbol nacional tras su paso en el Anderlecht de Bélgica, equipo en el que duró desde enero de 2025 y donde cumplió su sueño de jugar en Europa; sin embargo, las lesiones y cuestiones del club impidieron que se desarrollará y pudiera permanecer más tiempo en él.

En su nueva etapa con los universitarios, el Chino Huerta utilizará el número 10, el cual no se utilizaba desde hace tres temporadas en el equipo.

“Estoy feliz y bendecido de estar nuevamente en mi casa (...) cuanto tomas una decisión con el corazón, sabes que vas al lugar correcto”, mencionó tras ser presentado este jueves 27 de agosto.

EL HIJO PRÓDIGO REGRESA A CASA. 🐾🔥🧑🏻‍🦱



Hay amores que son para siempre y lugares que te pertenecen aunque te ausentes. Hoy vuelve con más sabiduría, más experiencia y la misma alegría de siempre.



¡Bienvenido a la que siempre ha sido tu casa, Chino! 🫡

#SiemprePumas pic.twitter.com/2yNJ4o6FDq — PUMAS (@PumasMX) August 27, 2026

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¿Cómo le fue al Chino Huerta en su paso por Europa?

Desde enero de 2025 a mayo de 2026, el delantero de 25 años disputó un total de dos mil 162 minutos en 38 encuentros, en los cuales compitió en la Liga de Bélgica, la Copa de Bélgica, la Europa League, así como la clasificación para la Conference League.

Su paso no fue lo que se esperaba porque estuvo marcado de lesiones, específicamente una severa pubalgia, así como otra en la zona pélvica por las cuales se tuvo que someter a dos cirugías y que pusieron en riesgo su participación con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Aunado a lo anterior, el equipo belga no tuvo estabilidad durante la estancia del mexicano, ya que estuvo bajo las órdenes de seis técnicos en un año y medio:

David Hubert de septiembre de 2024 a marzo de 2025

de septiembre de 2024 a marzo de 2025 Besnik Hasi de marzo de 2025 a febrero de 2026

de marzo de 2025 a febrero de 2026 Edward Still (interino) de 1 a 9 de febrero de 2026

(interino) de 1 a 9 de febrero de 2026 Jérémy Taravel (interino) de febrero de 2026 a junio de 2026

(interino) de febrero de 2026 a junio de 2026 Vítor Bruno de julio a 2026 a la actualidad

Altas y Bajas de Pumas en el Apertura 2026 de la Liga MX

El Chino Huerta se une los cambios dentro de Pumas en la presente temporada, después de llegar a la final en el torneo pasado:

Altas

Sebastián Córdova

Cristian Chicote Calderón

Víctor Arteaga

Israel Luna

Esteban Solari

Bajas

Jordan Carrillo

César Garza

Efraín Juárez

De estos cambios, Córdova se lesionó durante la participación del Club Universidad Nacional en la Leagues Cup 2026 y estará fuera por un par de meses.

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