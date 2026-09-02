Liga MX anuncia fechas y horarios de partidos reprogramados por la Leagues Cup

Las dudas por fin se resolvieron, la Liga MX compartió los días y horarios de los partidos reprogramados de América, Toluca, Monterrey y León por su participación en la Leagues Cup.
Los cuatro equipos mexicanos no jugaron de forma normal la Jornada 7 del Apertura 2026. Por ello, se decidió ajustar el calendario y ya se conocen los nuevos horarios para estos compromisos.
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Liga MX tendrá ajustes en su calendario
A través de un comunicado, la Liga MX publicó los nuevos horarios para los partidos de América, Monterrey, Toluca y León tras su participación en la Leagues Cup.
En total, son cinco los partidos que cambiaron de horario por la Leagues Cup: cuatro de la jornada 7 y uno de la jornada 8.
Estos son los nuevos horarios de los partidos reprogramados de la Liga MX:
Jornada 7
- Pumas vs León: 10 de septiembre, 9:00 pm
- Puebla vs Toluca: 15 de septiembre, 7:00 pm
- América vs Tijuana: 28 de octubre, 9:00 pm
- Querétaro vs Monterrey: 14 de noviembre, 5:00 pm
Jornada 8
- León vs Atlético San Luis: 14 de septiembre, 7:00 pm
¿Por qué cambiaron de horario los partidos de Liga MX?
Este cambio de horarios se produjo luego de que cuatro equipos mexicanos accedieron a la Fase Final de la Leagues Cup, algo que no había ocurrido en ediciones anteriores.
América, León, Monterrey y Toluca fueron los cuatro equipos clasificados a esta instancia final del torneo binacional, por lo que disputarán las semifinales, final y el duelo por el tercer lugar.
Por ello, al tener actividad a media semana y después el fin de semana, se decidió ajustar los horarios de los partidos de la Jornada 7 y 8 del Apertura 2026.
Liga MX tendrá cinco partidos este fin de semana
Luego de reprogramar los compromisos de estos cuatro equipos, la Jornada 7 continuará su calendario con cinco partidos este fin de semana:
Viernes 4 septiembre
- Juárez vs Pachuca, 9:00 pm
Sábado 5 septiembre
- Atlético San Luis vs Chivas, 5:00 pm
- Tigres vs Necaxa, 7:00 pm
- Atlas vs Atlante, 9:00 pm
Domingo 6 septiembre
- Cruz Azul vs Santos, 8:00 pm
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