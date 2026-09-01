¡OFICIAL! Revelan fechas de venta de boletos para el Vikings vs 49ers de la NFL México 2026

La espera terminó para los aficionados de la NFL en Mexico; la liga confirmó las fechas oficiales de venta de boletos para el esperado partido entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, qué marcará el regreso de la temporada regular a territorio mexicano.

El Vikings vs 49ers en México se disputará el domingo 22 de noviembre de 2026, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México como parte de la semana 11 de la temporada regular de la NFL, el kickoff está programado para las 7:20 de la noche, tiempo del centro de Mexico.

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¿Cuándo salen a la venta los boletos de la NFL en Mexico 2026?

La venta de boletos de la NFL en Mexico 2026 estará dividida entre etapas:

14 de septiembre, 10:00 horas: preventa exclusiva para tarjetahabientes American Express.

17 de septiembre, 10:00 horas: preventa exclusiva para clientes Banorte.

22 de septiembre, 10:00 horas: venta general.

Los boletos estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster, de acuerdo con la misma NFL.

Estás son las fechas de la venta de boletos del Mexico City Game 2026🇲🇽🏈

Más info en el link 🔗https://t.co/w55b1Snctz pic.twitter.com/2vG2RdWpmm — NFL México (@nflmx) August 31, 2026

¿Cuándo regresa la NFL a México?

El partido Vikings vs 49ers será el primer encuentro de temporada regular de la NFL en México desde el 2022, cuándo San Francisco se enfrentó Arizona en el entonces Estadio Azteca.

Además, le regreso forma parte del acuerdo multianual que contempla partidos de temporada regular en México hasta 2028. Por ahora, la NFL ya confirmó las fechas de venta, pero los precios de los boletos y la distribución de las localidades deberán consultarse conforme se acerque el inicio de la comercialización; ¿y tú, estás listo para intentar conseguir un lugar en el regreso de la NFL a Mexico?

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