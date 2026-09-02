En actividad de mexicanos por Europa, fue un día brillante para Armando “Hormiga” González, quien anotó y asistió en la aplastante victoria del Olympiacos 4-0 frente al AEL en la primera jornada de la Copa de Grecia.

Aunque ya había debutado, Armando González tuvo su primera titularidad con el conjunto griego este miércoles 2 de septiembre y aprovechó al máximo la oportunidad para marcar diferencia.

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“Hormiga” González marcó su primer gol con Olympiacos

El delantero mexicano logró romper la sequía goleadora que venía arrastrando desde Chivas y en su segundo encuentro con los griegos, al fin volvió a mandar el balón al fondo.

Al minuto 27, González tuvo su primera gran jugada en el partido tras un cabezazo; sin embargo, el esférico se fue muy por encima y se perdía la anotación.

Fue al minuto 34 (mismo dorsal que usa el mexicano) cuando la “Hormiga” González remató de cabeza para el 1-0 del Olympiacos tras un gran centro por parte de Fortounis.

PRIMER GOL DE HORMIGA GONZÁLEZ CON OLYMPIACOS 🇲🇽🐜⚽



EL PRIMERO DE MUCHOS. HACER HISTORIA, ARMANDO 🥹🔝 pic.twitter.com/PcP2owhtIA — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 2, 2026

Tras su anotación el delantero mexicano festejó como Gokú, de Dragon Ball, y le daba así el triunfo parcial a su equipo.

Our no.34 strikes in the 34’ pic.twitter.com/xx2e8xVCoM — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026

Gol y asistencia de la “Hormiga” González con Olympiacos

Tras romper el cero, Olympiacos se hizo con el control del partido y al minuto 50 ya lo ganaban de forma cómoda 2-0 y se encaminaban a la victoria.

Fue al minuto 54 cuando volvió a aparecer Armando González ahora con una asistencia. El ex rojiblanco bajó el balón con la cabeza para el remate de Bruno y poner el 3-0.

🤯🇲🇽 GOL Y ASISTENCIA PARA LA ‘HORMIGA’ EN SU PRIMERA TITULARIDAD CON EL OLYMPIACOS. https://t.co/Om4xKcBvN1 pic.twitter.com/6iLconcrSk — Piojismo (@Piojismo1906) September 2, 2026

Joel Roca fue el responsable de marcar el cuarto y definitivo a favor del Olympiacos para conseguir su primera victoria en el inicio de la Copa en Grecia.

¿Cuándo vuelve a jugar la “Hormiga” González?

Después de su primera anotación, el ariete mexicano buscará seguir con la racha positiva en su siguiente compromiso con el Olympiacos en la Super Liga de Grecia.

Armando González podría volver a ver actividad con el conjunto griego el próximo sábado 5 de septiembre cuando Olympiacos visite al Volos New Football Club.

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