¿Cuándo será el debut del Chino Huerta con Pumas tras regresar del Anderlecht de Bélgica?

Tras salir de Pumas hace año y medio en busca del sueño europeo, César “El Chino” Huerta regresa a la que fue su casa durante poco más de 2 años.

El Chino no entraba en planes del Anderlecht de Bélgica y tras escuchar algunas propuestas de otros equipos decidió regresar a Pumas, club en el que se convirtió en un referente con grandes actuaciones.

Su debut no sería en el próximo encuentro de Pumas dentro de la Liga MX.

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Chino Huerta llega a la CDMX para una nueva etapa con Pumas

La mañana de este 26 de agosto César Huerta aterrizó en la Ciudad de México para presentar exámenes médicos y firmar un nuevo contrato con los Pumas de la UNAM, equipo con el que él mismo dice “tiene algo pendiente”.

En múltiples declaraciones César “El Chino” Huerta ha dejado claro que los Pumas de la UNAM se convirtieron en el equipo de sus amores y lo ha confirmado tras rechazar algunas propuestas para regresar a equipos como América o Cruz Azul.

¿Cuándo debutará el Chino Huerta con Pumas?

El equipo que actualmente dirige Esteban Solari tiene su siguiente compromiso el próximo viernes 28 de agosto dentro de la Liga MX, cuando visiten a los Xolos de Tijuana en la frontera.

Sin embargo, ha trascendido que el Chino no viajará con el equipo a ese duelo lo que indica que estará disponible para su nuevo debut con Pumas el próximo domingo 6 de septiembre al mediodía cuando los de la UNAM reciban a León en el Estadio Olímpico de CU.

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