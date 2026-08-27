Sorteo de la Champions 2026 - 27; así quedan los enfrentamientos de la primera fase

Nada como la Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo que este 27 de agosto ha llevado a cabo su sorteo para la temporada 2026 - 27 donde quedaron definidos los enfrentamientos de la primera fase.
Equipos de gran talla como el Real Madrid, Bayern Múnich, Barcelona, Manchester City y el actual bicampeón PSG, entre otros, conocerán su destino en busca de la gloria en Europa.
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Fechas de la Champions League 2026 - 27
El torneo arrancó desde hace algunas semanas con las rondas preliminares de clasificación y a partir de ahora las fechas en las que se dará el certamen son las siguientes:
- Inicio fase de liga: 8 de septiembre 2026
- Fin de la fase de liga: 27 de enero 2026
- Ronda preliminar: 16-17 y 23-24 febrero 2027
- Octavos de Final: 9-10 y 16-17 marzo 2027
- Cuartos de Final: 6-7 y 13-14 abril 2027
- Semifinales: 27-28 abril y 4-5 mayo 2027
- Final: 5 junio 2027
Enfrentamientos de la fase de liga de la Champions League 2026 - 27
Cabe mencionar que el formato de la UEFA Champions League ya ha cambiado desde hace varias temporadas en el que los equipos compiten por un lugar en la fase de 16avos jugando contra 8 oponentes y obteniendo un lugar en esa fase dependiendo de los puntos obtenidos en la fase de liga.
Tras llevarse a cabo el sorteo de la Champions League 2026 - 27 los enfrentamientos serán de la siguiente manera:
Real Madrid enfrentará a:
- vs Arsenal (Visita)
- vs Inter (Local)
- vs PSV (Local)
- vs Roma (Visita)
- vs Leipzig (Local)
- vs Shakhtar (Visita)
- vs LASK (Local)
- vs AEK Athens (Visita)
Manchester City jugará contra:
- vs PSG (Local)
- vs Barcelona (Visita)
- vs Napoli (Local)
- vs Sporting CP (Visita)
- vs Porto (Local)
- vs Leipzig (Visita)
- vs AEK Athens (Local)
- vs RC Lens (Visita)
Inter de Milán jugará contra:
- vs Liverpool (Local)
- vs Real Madrid (Visita)
- vs Club Brugge (Local)
- vs Dortmund (Visita)
- vs Shakhtar (Local)
- vs Feyenoord (Visita)
- vs Stuttgart (Local)
- vs Slovan Bratislava (Visita)
Barcelona FC se enfrentará a:
- vs Man City (Local)
- vs PSG (Visita)
- vs Aston Villa (Local)
- vs Sporting CP (Visita)
- vs Feyenoord (Local)
- vs Galatasaray (Visita)
- vs Como (Local)
- vs Sabah FK (Visita
El campeón PSG jugará contra:
- vs Barcelona (Local)
- vs Man City (Visita)
- vs AS Roma (Local)
- vs Aston Villa (Visita)
- vs Galatasaray (Local)
- vs Villarreal (Visita)
- vs Slovan Bratislava (Local)
- vs Como (Visita)
Bayern Múnich jugará contra:
- vs Arsenal (Local)
- vs Atlético (Visita)
- vs Real Betis (Local)
- vs Man United (Visita)
- vs Bodo/Glimt (Local)
- vs Lille (Visita)
- vs Slavia Praha (Local)
- vs Viking (Visita)
El calendario completo de partidos se dará a conocer el próximo sábado 29 de agosto.
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