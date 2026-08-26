¡Adiós al Pro Bowl! la NFL elimina el tradicional juego de estrellas y cambia las reglas en 2026

La National Footbal League (NFL) cambiará radicalmente uno de sus eventos más famosos: El Pro Bowl a partir de la temporada 2026. La liga decidió dejar de disputar elntradicional juego entre las estrellas de la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC), además de convertir la famosa selección al Pro Bowl en un reconocimiento exclusivamente individual.

Esta descisión marca el final del partido de exhibición que durante décadas reunió a algunos de los mejores jugadores del mundo y que destacaron durante sus temporadas.

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🚨#NFL ha eliminado los Juegos del Pro Bowl. 🚨

No habrá más actividades relacionadas al Pro Bowl, solo las menciones de los Jugadores.

Es la primera liga profesional de EU que elimina el Juego de Estrellas. pic.twitter.com/tPY72QeTDQ — Pablo Viruega (@PabloViruega) August 26, 2026

¿Qué pasará con el Pro Bowl en 2026?

A partir de la campaña 2026, un total de 88 jugadores integrarán oficialmente la Clase Pro Bowl, además de que dicha selección continuará mediante un proceso con el mismo peso para jugadores, entrenadores y aficionados al deporte de la tackleadas.

Sin embargo, ya no habrá un partido entre AFC vs NFC, ni reemplazos de los jugadores originalmente seleccionados. La NFL busca que formar parte del Pro Bowl vuelva a representar una distinción individual de mayor prestigio.

Cabe señalar que los jugadores elegidos recibirán reconocimientos permanentes, incluida una identificación visible en su uniforme, además de un recuerdo personalizado.

El Pro Bowl ha muerto. Al menos como juego. No habrá tampoco Pro Bowl Games. Es decir que ya no habrá ni partido de fútbol americano tradicional (lo que veíamos típicamente en Hawaii hace años) ni juego de Flag-football con las estrellas de la liga.

Sigue... pic.twitter.com/UUW2pQ7mVT — Ritmo NFL (@RitmoNfl) August 26, 2026

¿Por qué la NFL eliminó el juego del Pro Bowl?

La liga explicó quen el cambio busca recuperar el significado de ser seleccionado como uno de los mejores jugadores de la NFL, además de que esto premitirá reducir la presión por disputar un encuentrom de exhibición al final de una temporada en las que los jugadores ya acumulan una enorme carga física, además de los riesgos de lesiones o secuelas como la Encefalopatía Traumática Crónica .

A partir de ahora, cada Pro Bowler llevará en su uniforme un parche que lo identifique como estrella de la NFL de la temporada anterior. Y también habrá cromos (trading cards) alusivos.

En las imágenes, el parte de prensa de la NFL al respecto. pic.twitter.com/ytPI3sX4d8 — Ritmo NFL (@RitmoNfl) August 26, 2026

El anuncio llega depués de varios años de modificaciones en el formato. En 2023, el Pro Bowl Games todavía se disputó como un evento de flag football entre la AFC y la NFC, pero ese modelo tampoco seguirá.

La NFL mantendrá una celebración para reconocer a los seleccionados; la Clase Pro Bowl se reunirá durante el tradicional fin de semana del evento en la ciudad de Los Ángeles.

La NFL cambiará radicalmente el Pro Bowl a partir de la temporada 2026. A partir de la campaña 2026, 88 jugadores integrarán oficialmente la Clase Pro Bowl. La selección continuará mediante un proceso con el mismo peso para jugadores, entrenadores y aficionados. (Julio Aguilar/Getty Images)

Este cambio representa una nueva etapa para una de las distinciones individuales más reconocidas por el futbol americano profesional; y tu, ¿crees que la eliminación del partido ayude a los jugadores a recuperarse mejor tras sus temporadas? Te leemos en redes sociales de adn NOTICIAS.

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