La Champions League 2026-2027 ya tiene a todos los equipos que participarán en la Fase de Liga de la siguiente edición luego de las rondas preliminares y rumbo al gran sorteo para conocer los enfrentamientos.

Esta será la tercera ocasión que el torneo europeo se juegue con el formato de Fase de Liga. Si quieres conocer todos los detalles, aquí en adn Noticias te contamos cuándo es el sorteo de la Champions League y qué equipos clasificaron.

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Bombos rumbo al sorteo de la Champions League

Con los últimos partidos de Playoffs disputados para esta edición de “La Orejona”, ya conocemos a los 36 equipos que participarán en la edición 2026-2027 de la Champions League.

Los 36 clubes que lograron su clasificación para esta edición estarán divididos en cuatro bombos de nuevo equipos cada uno, todo esto, de acuerdo al ranking de la UEFA.

Rumbo al sorteo, así quedaron acomodados los bombos de la Champions League 2026-2027:

Bombo 1

PSG

Bayern Munich

Real Madrid

Liverpool

Inter

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Atlético de Madrid

Bombo 2

Borussia Dortmund

AS Roma

Sporting Lisboa

Aston Villa

Porto

Manchester United

Brujas

Real Betis

PSV

Bombo 3

Feyenoord

Lille

Bodo Glimt

Napoli

Leipzig

Villarreal

Fenerbahce

Shakhtar

Galatasaray

Bombo 4

Slavia Praga

Bratislava

Stuttgart

AEK Atenas

LASK

Como

Lens

Viking

Sabah

CONFIRMED: #UCLdraw pots for the league phase 👀 pic.twitter.com/LpMjiap6RF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2026

Sorteo Champions League: ¿cuándo y a qué hora es?

La ronda de Playoffs de la Champions concluyó este miércoles 26 de agosto, ya con los 36 equipos clasificados.

Será este jueves 27 de agosto a las 10:00 am (tiempo de CDMX) cuando se realice el sorteo de la Champions League para definir los partidos de la Fase de Liga de esta edición.

¿Cuándo empieza la Champions League 2026-2027?

Será el próximo martes 8 de septiembre cuando comience la Champions League 2026-2027, la cual terminará el 27 de enero del 2027.

En esa fecha conoceremos a los ocho equipos clasificados de forma directa a la siguiente ronda; y también, a los 16 clubes que disputarán la ronda preliminar.

Después de la Fase de Liga, estos días se jugarán las rondas de eliminación directa de la Champions League:

Ronda preliminar : 16-17 y 23-24 febrero 2027

: 16-17 y 23-24 febrero 2027 Octavos de Final : 9-10 y 16-17 marzo 2027

: 9-10 y 16-17 marzo 2027 Cuartos de Final : 6-7 y 13-14 abril 2027

: 6-7 y 13-14 abril 2027 Semifinales : 27-28 abril y 4-5 mayo 2027

: 27-28 abril y 4-5 mayo 2027 Final: 5 junio 2027

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