Ronaldinho está de regreso: el brasileño vuelve del retiro para jugar a los 46 años en un equipo profesional

Cuando parecía que ya había terminado la magia, Ronaldinho Gaúcho volverá a deleitarnos con su magia, esta vez en Italia con el Ravenna FC, equipo perteneciente a la Serie C.

A sus 46 años, el astro brasileño se unió al Ravenna FC como parte de una estrategia comercial del club italiano y se tiene presupuestado que “Dinho” dispute, por lo menos, un partido con su nuevo equipo.

Ronaldinho to appear at Ravenna FC team presentation Ronaldinho en su llegada a Italia. (Ciro De Luca/REUTERS)

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Ronaldinho ya tiene nuevo equipo en Italia

Fue este jueves 20 de agosto cuando Ronaldinho llegó a Italia, en específico, a Emilia-Romaña donde fue recibido por miembros del club para ser presentado como nuevo socio y jugador.

Tras su llegada, se compartieron imágenes del campeón del mundo con Brasil con una enorme sonrisa y haciendo su clásico gesto tras ser recibido en Italia.

Y es que el Ravenna FC se encuentra en un proceso de crecimiento, pues buscan impulsar al equipo y fortalecer su relación con la ciudad.

Por ello, la llegada de Ronaldinho a Ravenna forma parte de la estrategia comercial del club italiano para tener un crecimiento internacional y forjar identidad.

Pero, además, socios comerciales como Nike y Black Duck fueron también parte importante en esta alianza que pretende tener un gran impacto en todo el mundo.

El paso de Ronaldinho por la Liga MX

Ronaldinho Gaúcho comenzó su carrera en 1998 con el Gremio, club brasileño en el que estuvo por tres años hasta que fue fichado por el PSG en 2001.

Tras dos temporadas, el Barcelona lo contrató en 2003 donde duró hasta 2008 y el club en el que más éxitos cosechó.

En 2008 tuvo un paso por Italia con el Milan; después, volvió a Brasil con el Flamengo (2011 a 2012) y Atlético Mineiro (2012 a 2014).

Para el Apertura 2014, Ronaldinho llegó al Querétaro para jugar en la Liga MX en uno de los fichajes más mediáticos del fútbol mexicano. Además, llevó a los Gallos Blancos a su primera final en la historia.

En 2015, Ronaldinho disputó el último partido de su carrera como futbolista profesional con Fluminense.

Ahora, más de una década después, Ronaldinho volverá a las canchas con el Ravenna FC, aunque mayoritariamente será accionista del club italiano.

¿Cuándo debuta Ronaldinho con el Ravenna?

De momento, no hay una fecha confirmada para el debut oficial de Ronaldinho; sin embargo, sí se tiene contemplado que el brasileño juegue un partido en la Serie C.

“El futbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!”, señaló Ronaldinho en su presentación.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.