OFICIAL: Vuelve el ascenso y descenso al futbol mexicano; así queda el nuevo modelo deportivo

El futbol mexicano se prepara para una nueva etapa! La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) presentó un nuevo modelo deportivo que contempla modificaciones en la estructura de las competencias además de qué vuelve a poner sobre la mesa dos temas que durante años han generado polémica: el ascenso y descenso, además del regreso de la Copa MX.

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Mediante un comunicado de la FMF, se dio a conocer que el nuevo modelo ya cuenta con el respaldo de los 18 clubes de la Liga MX, de una gran mayoría de los equipos de Expansión, además de los dirigentes de la Liga Premier, TDP y hasta del sector amateur.

La Federación Mexicana de Futbol presenta su Nuevo Modelo Deportivo. ⚽ pic.twitter.com/nEulKhkr9d — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) August 20, 2026

“Esa fortaleza también se traducirá en vínculos más sólidos con la Pirámide: Torneos de Copa y competencias conjuntas, creación de filiales, inversión y talento. Son estructuras diferenciadas que se entrelazan y que hoy comparten el mismo rumbo: competitividad y desarrollo”, declaró Francisco Iturbide.

La propuesta llega después de un periodo de fuertes cuestionamientos al sistema de competencia y tras la suspensión de ascenso y descenso, una medida que modificó de manera profunda la relación entre la Liga MX y la Liga de Expansión.

¿Qué propone el nuevo plan de la FMF?

Uno de los puntos que más llama la atención es la posibilidad de recuperar un sistema que permita a los clubes competir por ascender deportivamente a la siguiente categoría, aunque el mecanismo dependerá de las reglas de certificación y las condiciones de establezca la propia FMF.

La Asamblea de Dueños modificó el mecanismo de acceso a Primera División; así que los clubes podrán ingresar solamente mediante el cumplimiento de los criterios establecidos, pero la Liga MX deja abierta la posibilidad de revisar este modelo una vez que se centralicen los derechos de transmisión.

Liga de Expansión encabeza nueva pirámide El nuevo modelo de la FMF busca fortalecer el desarrollo deportivo, mejorar la competencia y generar mayores oportunidades para los clubes de categorías inferiores. (FMF)

Cabe señalar que aún no se establece cuándo ocurrirá dicha centralización, además de que no se garantiza expresamente el regreso del ascenso deportivo, pero sí vincula a estos asuntos por primera vez, además de que abre la posibilidad de discutir nuevamente otro mecanismo de ascenso.

El regreso del ascenso y descenso se daría en competencias donde la Liga Expansión MX es la cabeza de la pirámida; en Liga Premier sí habría mecanismos para el ascenso y descenso, además de que los equipos que pertenezcan a la Liga TDP también podrían subir a la Premier.

¿Regresa a Copa MX?

Otro de los cambios que genera expectativa es el posible de regreso de la Copa MX, torneo que dejó de disputarse después de Cláusula 2020. La idea de recuperar esta competencia ya había sido planteada por la FMF, con un formato que podría involucrar a clubes de distintas categorías del futbol mexicano.

El nuevo modelo también vuelve el torneo de Copa que vinculará a la Primera división con la nueva pirámide competitiva; todo en busca fortalecer el desarrollo deportivo, mejorar la competencia y generar mayores oportunidades para los clubes de las categorías inferiores.

La transformación llega en un momento de reorganización institucional: Francisco Iturbide Cera asumió la presidencia ejecutiva de la Liga MX mientras que Mikel Arriola permanece como comisionado de la FMF.

El gran reto será convertir los anuncios en reglas concretas; y tú qué piensas, ¿estamos realmente ante el inicio de una nueva era del fútbol mexicano?

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