En la edición número 80 del Clásico de Concacaf, Estados Unidos consiguió el triunfo 3-0 ante México en Arizona luego de dos errores por parte del Tala Rangel.

Luego de tres partidos dirigidos, Rafael Márquez sigue sin conseguir el triunfo como técnico tricolor luego de dos empates (vs Colombia y Perú) y esta derrota frente al acérrimo rival.

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Santiago Giménez no logró abrir el marcador

En el minuto 3 del encuentro Santi Giménez pudo poner el primer gol para México luego de quedar frente al arco; sin embargo, el delantero no logró concretar el balón y se perdió la primera clara del partido.

¡La que dejó ir! 😮



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El delantero del Porto se fue sin anotaciones en este encuentro y extiende su sequía sin anotar con México. El último gol de Santi Giménez con la selección fue el 9 de septiembre de 2025.

Error de Raúl Rangel y Estados Unidos abrió el marcador

Antes de la media hora del partido, Estados Unidos atacó el arco rival y en una jugada que parecía dominada por “Tala” Rangel, dio un rebote que aprovechó Hall para poner el 1-0 a favor de Estados Unidos.

¡Gol de Estados Unidos!



El ‘Tala’ no logra quedarse con el balón y el rebote le queda a Hall, quien aprovecha para abrir el marcador. #MásAcciónMásDiversión #MexicoEstadosUnidos@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkWLpG pic.twitter.com/6mdEJpgYG7 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 4, 2026

Segundo error del “Tala” Rangel vs Estados Unidos

La selección de las barras y las estrellas se fue con la ventaja en el marcador. Ante esto, Rafa Márquez hizo algunos cambios iniciando el segundo tiempo en busca de igualar el encuentro.

Sin embargo, el arquero de Chivas volvió a cometer un error en la salida y entregó el balón para que Cavan Sullivan pusiera el 2-0 para Estados Unidos.

¿Qué está pasando?



Un error por parte del ‘Tala’ le cuesta caro a México y Estados Unidos aprovecha para marcar su segundo tanto. #MásAcciónMásDiversión #MexicoEstadosUnidos@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkWLpG pic.twitter.com/xrP5ZqTcpH — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 4, 2026

Luego de la anotación, Mateo Chávez fue expulsado tras agredir a un jugador estadounidense y la Selección de Estados Unidos aprovechó esa situación.

Ya con un hombre de más, Estados Unidos sentenció la goleada 3-0 contra México con la anotación por parte de Malik Tillman al minuto 85.

¡Ya es goleada!



Malik Tillman aparece para sentenciar el partido y firma el tercero de las barras y las estrellas.#MásAcciónMásDiversión #MexicoEstadosUnidos@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkWLpG pic.twitter.com/ZBB4yFHpqZ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 4, 2026

Rafa Márquez buscará su primer triunfo en el último partido de esta Fecha FIFA el próximo martes cuando México enfrente a Chile.

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