Este sábado 3 de octubre se vivirá una nueva edición del Clásico de Concacaf, correspondiente a la Fecha FIFA de septiembre y octubre. En este encuentro Rafa Márquez buscará su primer triunfo como técnico de la Selección Mexicana.

A pesar de ser amistoso, el orgullo de la región estará en juego esta noche en Arizona. Si no te quieres perder el encuentro, aquí en adn Noticias te decimos dónde ver el México vs Estados Unidos.

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¿A qué hora es el partido México vs Estados Unidos?

El tercer encuentro correspondiente a este parón de selecciones se disputará este sábado 3 de octubre en el State Farm de Glendale, Arizona.

El partido entre México y Estados Unidos iniciará a las 8:00 pm (tiempo de la CDMX).

¿Por dónde ver México vs Estados Unidos EN VIVO?

Si no te quieres perder esta nueva edición del Clásico de la Concacaf, el partido de México vs Estados Unidos se podrá ver por Azteca 7 y en el sitio y app de TV Azteca.

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Santi Gimenez tiró rostro en los entrenamientos previos al clásico entre México y Estados Unidos.#LaNuevaEra #MiSelecciónAzteca



ESTADOS UNIDOS VS MÉXICO 🇺🇸 🆚 🇲🇽



📅 SÁBADO 3 DE OCTUBRE

⏰ 7:50 P.M.

📺Azteca Siete

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Historial de partidos entre México y Estados Unidos

Este encuentro es de los más importantes en la zona, haciendo que la rivalidad entre México y Estados Unidos siga creciendo con el paso de los partidos y los años.

En total, se han enfrentado 79 ocasiones con historial positivo para la Selección Mexicana con 38 triunfos; 17 empates; y 24 victorias de Estados Unidos.

En los últimos cinco enfrentamientos, el balance también se encuentra parejo con dos triunfos por bando y un empate:

Estados Unidos 1-2 México (6 julio 2025) México 2-0 Estados Unidos (15 octubre 2024) México 0-2 Estados Unidos (24 marzo 2024) Estados Unidos 3-0 México (15 junio 2023) Estados Unidos 1-1 México (19 abril 2023)

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