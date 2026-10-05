La pudiente apuesta de Canelo Álvarez por la Selección Mexicana que terminó en desastre

La derrota de la Selección Mexicana ante Estados Unidos no sólo dejó frustración entre los aficionados mexicanos, ya que también representó un golpe de más de 130 mil pesos para Saúl “Canelo” Álvarez, quién decidió apostar por el triunfo de la Selección de México.

Instantes antes del partido, el boxeador mexicano compartió en sus redes sociales el comprobante de una puesta por 7 mil 182 dólares, aproximadamente unos 130 mil 443 pesos mexicanos, acompañada del mensaje: “¡Hoy gana México!"

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¿Cuánto dinero perdió Canelo? Sin embargo, el pronóstico no se cumplió, Estados Unidos derrotó 3-0 a México en el encuentro diputado en Arizona, por lo que el monto colocado por el pugilista no se convirtió en una ganancia.

¿Cuánto dinero pudo haber ganado Canelo Álvarez en su apuesta por la Selección Mexicana?

La apuesta tenía una posible recompensa considerable. De acuerdo con la información publicada sobre la apuesta, si México hubier conseguido la victoria, Canelo Álvarez habría obtenido alrededor de 19 mil 458 dólares, dinero equivalente a unos 355 mil pesos mexicanos.

Eso significa que, además de recuperar el monto apostado, el boxeador mexicano habría conseguido una considerable ganancia.

La publicación rápidamente llamó la atención en sus redes sociales, particularmente después de que el equipo mexicano terminara goleado por Estados Unidos.

Dos errores que terminaron pesando para Tala en la derrota de México ante Estados Unidos. 🧤🇲🇽



El arquero de la selección mexicana tuvo una noche complicada y estas fueron sus dos fallas que pudieron cambiar el rumbo del partido.#LaNuevaEra #MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/ZBamVYJNni — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 4, 2026

¿Por qué el Canelo Álvarez apostó por México?

En diversas ocasiones, el pugilista mexiano ha mostrado su afición, además de respaldo por la Selección Mexicana. En esta ocasión, decidió llevar ese apoyo al terreno de las apuestas y confío en el conjunto dirigido por Rafael Márquez.

Sin embargo, los errores del combinado azteca terminó inclinado el partido hacia Estados Unidos y dejaron al campeón mexicano sin los miles de dólares que podría haber ganado. Canelo perdió una apuesta, pero la pregunta que queda en el aire es si ¿volverá a confiar su dinero en la Selección Mexicana?

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