Diablos Rojos vs Pericos: ¿dónde comprar los boletos y cuánto cuestan?

Continuando con la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) en un enfrentamiento que ya ha sido recurrente en las últimas temporadas, Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla se volverán a ver las caras.

Si quieres vivir la emoción desde el estadio de este duelo de la Serie de Zona Sur en la LMB, aquí en adn Noticias te contamos los precios y dónde comprar boletos para los partidos de Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla.

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¿Cómo llegan Diablos y Pericos a este duelo de postemporada?

Este será el décimo tercer duelo entre una novena poblana y los pingos capitalinos. Y según las estadísticas de la LMB, solamente en dos ocasiones el equipo de la capital perdió (1986 y 2023).

Los Pericos de Puebla llegan luego de ser el cuarto lugar de la Zona Sur en temporada regular y después, en la primera ronda de postemporada se impusieron 4-1 ante Piratas de Campeche.

Del otro lado, los Diablos Rojos del México fueron líderes de su sector y se vieron obligados a ir hasta el séptimo juego para vencer 4-3 a los Guerreros de Oaxaca.

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¿Cuánto cuestan los boletos para la serie Diablos vs Pericos?

Los partidos de esta serie se disputarán en el Alfredo Harp Helú y el Hermanos Serdán. Estos son los precios para los primeros juegos de la serie entre Diablos vs Pericos:

Alfredo Harp Helú

PCD y Jardines: 170 pesos

Berma: 230 pesos

Platea alta lateral y platea baja lateral bronce: 290 pesos

Platea alta central y platea baja lateral plata: 370 pesos

Platea baja lateral oro: 470 pesos

Platea baja central: 650 pesos

VIP: mil 570 pesos

Hermanos Serdán

Bleachers: 220 pesos

Lateral tercera: 340 pesos

Lateral primera y preferente tercera: 370 pesos

Preferente primera: 380 pesos

Zona central: 450 pesos

Los boletos se pueden adquirir en las taquillas de ambos estadios o bien, en TicketMaster para los partidos en la capital y Fanki para los encuentros en territorio poblano.

Tenemos rival. Vamos vs Pericos de Puebla en Serie de Zona. 🚨¡HAGAMOS ARDER EL INFIERNO!🚨 pic.twitter.com/NA9iUqmNzh — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) August 17, 2026

Calendario partidos Diablos vs Pericos

La Serie de Zona entre Diablos vs Pericos inicia este miércoles 19 de agosto, aquí el calendario de juegos:

Juego 1: miércoles 19 de agosto, 7:00 pm, Alfredo Harp Helú Juego 2: jueves 20 de agosto, 7:00 pm, Alfredo Harp Helú Juego 3: sábado 22 de agosto, 4:00 pm, Hermanos Serdán Juego 4: domingo 23 de agosto, 2:00 pm, Hermanos Serdán Juego 5: lunes 24 de agosto, 7:00 pm, Hermanos Serdán (*) Juego 6: miércoles 26 de agosto, 7:00 pm, Alfredo Harp Helú (*) Juego 7: jueves 27 de agosto, 7:00 pm, Alfredo Harp Helú (*)

(*) partidos en caso de ser necesarios. Recordemos que la Serie de Zona se define al mejor de siete. No te pierdas la transmisión por Azteca Deportes.

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