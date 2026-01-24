Beisbol para ciegos, todo lo que debes saber del jeep baseball

El jeep baseball es una modalidad de beisbol diseñada para personas ciegas, la pelota emite un sonido que le permite a los jugadores localizarla al momento del bateo. Las bases también cuentan con señales auditivas por lo que es una disciplina altamente competitiva.

Con esta iniciativa se busca crear programas de entrenamiento, desarrollo y la creación de chámpalas de concientización para impulsar el deporte.

