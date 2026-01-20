Más inversión, más equipos y más futbol americano profesional en México con una nueva etapa de la llamada LFA 2.0

El Draft 2026 dio el banderazo de salida a una renovada temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional en México, (LFA) que con una millonaria inversión de capital extranjero, se buscará que se convierta en una ventana para que jugadores de nuestro país sean observados por la NFL.

El sábado 17 de enero fue la primera noche de un nuevo nivel para la liga: LFA 2.0



Inversión en la LFA 2.0

Global Sports Capital Partners se han convertido en los socios mayoritarios de la LFA y en voz de Michael MacDougall, su fundador, se dicen listos para esta nueva etapa de la LFA:

"Este nuevo proyecto es emocionante, la LFA 2.0 ya está aquí. Y estamos listos para que la experiencia sea la mejor en todos lados, tanto para los fans como para los jugadores, staff de coaches y equipo" señaló el socio director de GSCP.

Cuatro nuevos equipos

Para la temporada 2027 se espera que se incorporen 4 nuevas franquicias a la LFA 2.0 con plazas en Mérida, Cancún, Tijuana y Monterrey que se sumarán a las de Caudillos de Chihuahua, Mexicas, Raptors, Dinos, Reyes, Gallos Negros, Osos y la integración estratégica de los Arcángeles de Puebla.

Cabe mencionar que el Draft de la Temporada 2026 ya se llevó a cabo y fueron 56 los jugadores elegidos para reforzar a varias franquicias, en un evento en presencia del director de la CONADE, Rommel Pacheco, quien dejó ver su emoción ante este proyecto:

"Felicidades a la Liga por esta renovación, por esta inyección de presupuesto, de capital, de ideas, esto va a atraer no solamente al futbol americano de nuestro país, sino al deporte de nuestro país, que lo volteen a ver como la gran potencia en el deporte que somos. Muchas felicidades, mucho éxito y estoy seguro que esta liga va a ser más exitosa, y por qué no pensar que muchos de esta liga en algún futuro brinquen a la NFL" dijo el exclavadista.

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la LFA 2.0?

El kickoff de la temporada 2026 de la LFA 2.0 está fechado para el próximo sábado 28 de febrero lo que marcará el comienzo oficial de los juegos de temporada regular y una nueva etapa en el futbol americano profesional en México.

