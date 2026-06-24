Karim López hace historia: primer mexicano en llegar a la NBA en primera ronda del Draft

¡Historia en el deporte mexicano! Karim López se acaba de convertir en nuevo jugador de Memphis Grizzlies, luego de ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA.

Con esto, López se convierte en el primer mexicano en ser seleccionado en la primera ronda con el pick 21, así se convierte en el quinto connacional (de nacimiento) en jugar en la máxima liga de basquetbol del mundo.

¡¡Karim López, a los Detroit Pistons!! ❤️🤍



El mexicano de Hermosillo, Sonora, fue seleccionado con el pick número 21. 🇲🇽



¡A demostrar tu calidad en la NBA, crack! Nos llenas de orgullo ❤️🏀 @DetroitPistons #NBADraft pic.twitter.com/PZLL0GKRj7 — NBA MÉXICO (@NBAMEX) June 24, 2026

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¿Quién es Karim López y cómo ha llegado a la NBA?

El joven mexicano llega a la NBA tras formar parte de una familia vinculada al básquet, ya que es hijo de Jesús Hiram López, quien jugó este deporte profesional en México e incluso fue parte de la Selección Nacional.

No obstante, su talento en la duela ha hablado por él, ya que con sus más de dos metro de altura, es una de las figuras que llamaba la atención en el Draft.

Especialistas en basquetbol explican que el mexicano destaca por su versatilidad tanto a la ofensiva como a la defensiva; no obstante, es su “dureza física” lo que hizo que sobresaliera del resto.

Lo anterior fue mencionado tras su segunda temporada en la NBL con los New Zealand Breakers, en 31 juegos logró anotar 11.9 puntos, consiguió 6.1 rebotes y distribuyó dos asistencias en promedio por partido, lo que lo llevó a ser top 10 de jugadores.

¿Cuántos mexicanos ha habido en la NBA?

Ellos son todos los mexicanos (por nacimiento y por doble nacionalidad) que han jugado en la NBA:

Horacio Llamas (nacimiento): debutó con Phoenix Suns

(nacimiento): debutó con Phoenix Suns Eduardo Nájera (nacimiento): jugó con Dallas Mavericks y Denver Nuggets

(nacimiento): jugó con Dallas Mavericks y Denver Nuggets Gustavo Ayón (nacimiento): jugó con New Orleans Hornets y Orlando Magic

(nacimiento): jugó con New Orleans Hornets y Orlando Magic Jorge Gutiérrez (nacimiento): jugó con Brooklyn Nets y Charlotte Hornets

(nacimiento): jugó con Brooklyn Nets y Charlotte Hornets Juan Toscano-Anderson (doble nacionalidad): primer mexicano campeón de la NBA con Golden State Warriors

(doble nacionalidad): primer mexicano campeón de la NBA con Golden State Warriors Jaime Jáquez Jr. (doble nacionalidad): parte del Miami Heat

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