¡Aparta tu lugar! La exhibición de la Fórmula 1 llega por primera vez a la CDMX y estos son los detalles

El regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la Fórmula 1 este 2026 hace que el ambiente y la emoción por la temporada se sientan diferentes en todo México. Y es que La Exhibición de la F1 llega a la capital del país el próximo 20 de marzo y miles de aficionados esperan con ansias vivir esa experiencia.

En la Exhibición de la Fórmula 1 podremos hacer un viaje al pasado, presente y futuro de este deporte, con experiencias inmersivas, simuladores y exposiciones exclusivas, por lo que aquí te contamos todo lo que debes saber para vivirlo al máximo.

Boletos, fechas y ubicación de la Exhibición de la Fórmula 1 en CDMX

Aunque la fiesta comenzará el 20 de marzo, la preventa de boletos arrancará el miércoles 28 de enero y ya puedes apartar tu lugar en la lista de espera de Fever , en este link. Asimismo, el costo de los boletos irá desde los $295 pesos.

La Exhibición de la Fórmula 1 tendrá lugar en el Yama Punta Museo, en Av. División del Norte 3572, San Pablo Tepetlapa, de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. En un evento que será para toda la familia y que también tiene acceso para personas en silla de ruedas.

¿Qué habrá en la Exhibición de la Fórmula 1 en CDMX?

Hay muchos atractivos que los aficionados de este deporte van a poder disfrutar en la exhibición, entre los que destaca:



Exhibición de monoplazas de F1 y piezas originales que han sido parte de la historia del deporte

Experiencia inmersiva

Entrevistas y material exclusivo de la F1

Simuladores de F1

Habrá un total de siete salas en donde podremos disfrutar de la historia de este deporte , con piezas únicas que llegarán por primera vez a la Ciudad de México.

