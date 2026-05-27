La final Pumas vs Cruz Azul del torneo Clausura 2026 de la Liga MX fue histórica más allá de la obtención de la décima estrella para “La Máquina”, pues el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, confirmó que el partido de vuelta fue visto por más de 10.2 millones de personas.

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, quien fuera el presidente de la Liga MX señaló que el partido rompió récords de audiencia desde que se implementaron los torneos cortos en 1996, lo cual lo convirtió en la final más vista en los últimos 30 años.

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¿Cuáles fueron los juegos más vistos en el Clausura 2026?

De acuerdo con el “corte de caja” del comisionado de la FMF, el torneo Clausura 2026 del futbol mexicano fue uno de los más vistos en los últimos años, pues la audiencia acumulada entre México y Estados Unidos (EUA) superó la barrera de los 81.7 millones de espectadores a lo largo de la temporada.

Esa misma tónica se informó que los partidos más vistos a lo largo de toda la campaña, contando temporada regular y liguilla, fueron los siguientes:

Final de vuelta Pumas vs Cruz Azul: 10.2 millones de espectadores

10.2 millones de espectadores Cuartos de final de vuelta Pumas vs América: 7.9 millones de espectadores

7.9 millones de espectadores Final de ida Cruz Azul vs Pumas: 7.4 millones de espectadores

Comparto estadísticas del Torneo #ConMéxicoC26 entre las que destacan los casi 4 millones de asistentes a los estadios, el incremento superior a los 81 millones de audiencia acumulada en México y Estados Unidos, promedio de goles por partido superior al de las Ligas europeas, y… pic.twitter.com/CSn8S57veb — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) May 27, 2026

Números importantes del Clausura 2026

Más allá de los récords de audiencia, es importante destacar que la Liga MX tuvo sus mejores números en años en asistencia, lo cual representó un incremento del 2.7% en comparación con el Apertura 2025.

Los números concretos del torneo fueron:

3.9 millones de asistencia en los estadios

11.4 millones de rating promedio por jornada

Semifinal de ida Cruz Azul vs Chivas, el partido con la mayor asistencia del torneo con 63 mil 375 espectadores

Promedio de 56,31 minutos de tiempo efectivo de juego

¿Cuáles han sido las finales de la Liga MX más vistas en la historia?

En la lista de las finales más vistas de la Liga MX están:

Final América vs Cruz Azul 2024

Final Tigres vs Monterrey 2017

Final Chivas vs Tigres 2017

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