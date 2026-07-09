GALERÍA: Las reacciones y gestos graciosos de Erling Haaland que conquistan a Noruega y al mundo

La Selección de Noruega se preparan para el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo contra Inglaterra; mientras crece la fama y la admiración por el delantero Erling Haaland.

Noruega llega a la ronda de los ocho mejores con la confianza de una sorprendente victoria sobre Brasil que aseguró la primera participación del país en unos cuartos de final de la Copa del Mundo.

El capitán, Martin Odegaard, afirmó que Noruega asumía su papel de equipo menos favorito y confiaba en poder plantar cara a una selección inglesa que cuenta con varios de sus compañeros del Arsenal.

Odegaard señaló que Noruega se había adaptado al calor tras pasar más de un mes en Estados Unidos, mientras que el seleccionador Stale Solbakken restó importancia a las preocupaciones sobre posibles enfermedades en la concentración, asegurando que todos los jugadores estaban en buenas condiciones físicas.

Elogían a Haaland previo al partido ante Inglaterra

El técnico noruego elogió a Haaland, calificándolo de “gran líder dentro y fuera del campo”; el delantero sigue en la lucha por la Bota de Oro tras haber marcado siete goles en el torneo.

Noruega se enfrentará a Inglaterra en los cuartos de final en el Miami Stadium este sábado (11 de julio), con el inicio del partido programado para las 15:00 horas.