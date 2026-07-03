¿Por qué Silverstone será la carrera más importante del año? Horarios, sprint y el reto que preocupa a la F1

Durante este fin de semana, la F1 llega uno de los escenarios más emblemáticos de la máxima categoría del automovilismo mundial. El Gran Premio de Gran Bretaña 2026, correspondiente a la novena fecha del campeonato de la Fórmula 1, se disputará del 3 al 5 de julio en el histórico Circuito de Silverstone, donde además habrá formato sprint, lo que reducirá al mínimo el tiempo de preparación de las escuderías.

Sin embargo, en esta edición se tiene un ingrediente adicional, ya que más allá de pepear por la victoria, Silverstone será la prueba más exigente hasta ahora para el nuevo reglamento híbrido de 2026, ya que el circuito pondrá al límite la gestión de energía, la batería y la eficiencia aerodinámica de los monoplazas.

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¿Cuándo es el Gran Premio de Gran Bretaña 2026?

¡Horarios del GP de Gran Bretaña! Este fin de semana de competencia se desarrolla de la siguiente forma:

Viernes 3 de julio: Práctica Libre 1 y Clasificación Sprint

Sábado 4 de julio: Carrera Sprint y Clasificación para el Gran Premio

y para el Gran Premio Domingo 5 de julio: Gran Premio de Gran Bretaña 2026.

Con la carrera sprint, los equipos dispondrán únicamente de una sesión de entrenamientos libres antes de entrar en competencia oficial, lo que significa un desafío adicional para encontrar la puesta a punto ideal.

¿Por qué Silverstone 2026 es una carrera tan especial?

Cuando se habla de Silverstone es remontarse a la historia de la Fórmula 1, el circuito británico fue sede de la primera carrera puntuable del Campeonato Mundial, celebrada el 13 de mayo de 1950, y junto con el Gran Premio de Italia es una de las pocas pruebas que han permanecido de forma ininterrumpida en el calendario.

Además, el circuito es considerado el corazón tecnológico de la categoría; de hecho siete de las once escuderías tienen sus instalaciones principales en los alrededores de Silverstone, por lo que miles de ingenieros y mecánicos viven este fin de semana como su auténtica carrera de casa.

Construido sobre un antiguo aeródromo militar de la Segunda Guerra Mundial, Silverstone es uno de los trazados más rápidos del calendario, sus principales características son:

Longitud: 5.891 kilómetros

Curvas: 18 (8 a la izquierda y 10 a la derecha)

Velocidad máxima: alrededor de 335 km/h

Carrera: 52 vueltas, para una distancia total de 306.198 kilómetros.

El legendario complejo de curvas Maggotts, Becketts y Chapel sigue siendo uno de los sectores más desafiantes para pilotos y monoplazas debido a las enormes cargas aerodinámicas que soportan los neumáticos.

This is Britain with the brakes off 🇬🇧



Ready for an unforgettable weekend where it all began



🎙️ Aaron Pierre#F1 #BritishGP pic.twitter.com/1umtIkUbQo — Formula 1 (@F1) July 2, 2026

¿Cómo llega la F1 al Gran Premio de Silverstone?

La temporada 2026 de la F1 ha dejado un panorama muy distinto al de años anteriores. Mercedes lidera tanto el campeonato de pilotos como el de constructores gracias al gran rendimiento del joven italiano Andrea Kimi Antonelli, quien encabeza la clasificación con 171 puntos.

Campeonato de pilotos al 3 de julio de 2026

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 171 puntos George Russell (Mercedes): 131 Lewis Hamilton (Ferrari): 125 Oscar Piastri (McLaren): 80 Lando Norris (McLaren): 79.

En constructores, Mercedes suma 302 unidades, seguido por Ferrari (204), McLaren (159), Red Bull (115) y Alpine (57).

¿Qué clima se espera para el GP de Gran Bretaña?

Para el GP de Gran Nretaña, las previsiones meteorológicas apuntan a un domingo mucho más estable de lo habitual en Silverstone. Se esperan 26 °Celsius, viento cercano a 11 kilómetros por hora y apenas 7% de probabilidad de lluvia, condiciones que podrían favorecer una carrera completamente en seco, aunque con un importante desgaste de neumáticos debido a las altas temperaturas.

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