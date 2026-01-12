ChatGPT Health se activa en EUA como espacio privado para datos médicos

ChatGPT Health comenzó a habilitarse de forma exclusiva para usuarios en Estados Unidos. La nueva función no se presenta como una aplicación independiente, sino como un espacio dedicado y privado dentro de la app de ChatGPT , diseñado específicamente para la gestión y comprensión de información relacionada con la salud.

Este entorno fue desarrollado para cumplir con la ley federal HIPAA, vigente desde 1996, que regula la protección de los datos médicos en Estados Unidos. El objetivo de la plataforma es permitir que los usuarios carguen exámenes clínicos o conecten registros de salud reales para recibir ayuda de la inteligencia artificial en la interpretación de esa información.

¿Qué permite hacer ChatGPT Health dentro de la aplicación?

ChatGPT Health funciona como un espacio seguro en el que los usuarios pueden subir resultados de análisis de sangre o sincronizar historiales médicos digitales. Gracias a estas integraciones, la inteligencia artificial puede leer y organizar los datos para facilitar su comprensión.

La herramienta también permite conectar información proveniente de Apple Health, como pasos, sueño y ritmo cardíaco, así como datos de aplicaciones de bienestar compatibles, entre ellas MyFitnessPal, Peloton e Instacart. Toda la experiencia se gestiona dentro de la aplicación de ChatGPT, sin necesidad de plataformas externas.

¿Cómo se activa ChatGPT Health en iPhone?

Para acceder a ChatGPT Health es necesario descargar o actualizar la app de ChatGPT desde la App Store en iOS, asegurándose de contar con una versión posterior al 7 de enero. Actualmente, la integración con registros médicos y Apple Health está disponible únicamente en iPhone, mientras que la versión para Android se lanzará en las próximas semanas.

OpenAI habilitó el acceso de forma gradual mediante una lista de espera. Los usuarios deben ingresar a la app, dirigirse a Settings, acceder a Apps o al menú de herramientas y seleccionar la opción “Health”. Si la función aún no está activa, es posible unirse al programa de acceso temprano.

¿Por qué ChatGPT Health solo está disponible en EEUU?

La exclusividad en Estados Unidos responde a la compatibilidad con sistemas de registros médicos electrónicos ampliamente utilizados en hospitales del país, como Epic y Cerner. A través de una alianza con b.well, la plataforma permite conectar portales de salud de hospitales locales en estados como Texas, Nueva York y Florida.

OpenAI indicó que la expansión internacional dependerá de futuros acuerdos con proveedores de salud en otros países y de la certificación de sus algoritmos ante autoridades sanitarias locales, un proceso que se realizará de manera progresiva tras la fase inicial en el mercado estadounidense.

Las consultas generales de bienestar mantienen un acceso gratuito limitado. Sin embargo, las funciones de vinculación de expedientes clínicos y análisis de datos provenientes de dispositivos como el Apple Watch requieren la suscripción Plus, con un costo mensual de 20 dólares.