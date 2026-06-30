México - Ecuador: ¿A qué hora inicia el partido en el Estadio Ciudad de México hoy 30 de junio?

El partido México - Ecuador se retrasó debido a la tormenta eléctrica que se registra en la Ciudad de México, este martes 30 de junio. El anuncio apareció en las pantallas del Estadio Ciudad de México, por lo que la selección Mexicana y la escuadra ecuatoriana tuvieron que esperar indicaciones.

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¿A qué hora empieza el partido México vs Ecuador?

Debido a las fuertes lluvias de este martes 30 de junio, el partido México- Ecuador correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026 tendrán que esperar unos minutos más para comenzar.

Aunque el silbatazo inicial estaba programado para las 19:00 horas, es probable que las escuadras de ambos países deberán esperar aproximadamente una hora más. Es decir, que el partido México vs Ecuador dará inicio en punto de las 20:00 horas.

⛈️El partido entre #México y #Ecuador en el Estadio Azteca ESTÁ DEMORADO por tormenta eléctrica en la Ciudad de México. FIFA aún no ha informado el nuevo horario de inicio. pic.twitter.com/EwhNhNmUGm — Histoporte (@histoporte_) July 1, 2026

Se anunció que, en punto de las 19:05 horas, los jugadores de ambas selecciones podrán salir a la cancha para realizar su calentamiento.

Partido México vs Ecuador: ¿Cuál es la alineación de Javier Aguirre?

La alineación con la que la Selección Mexicana saltará a la cancha en su cuarto partido del Mundial 2026 es la siguiente:

Tala Rangel

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Luis Romo

Roberto Alvarado

Gilberto Mora

Julián Quiñones

Raúl Jiménez

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